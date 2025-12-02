Cel mai rar timbru italian va fi scos la licitație. A fost estimat la o valoare de până la jumătate de milion de euro

Timbrul din Regatul Siciliei, unul dintre vechile state italiene înainte de unificare, a fost păstrat într-o stare perfectă Sursa foto: captura foto/ https://ponteonline.bidinside.com/

Cel mai rar timbru din Italia, din care se cunosc doar două exemplare, va fi scos la licitație pentru prima dată între Milano și Paris, grație colaborării dintre casa de licitații „Il Ponte” din Italia și Millon Auction Group din Franţa. Licitația este programată pentru 16 și 17 decembrie, cu un preț de pornire de 250.000 de euro, dar estimarea este că poate ajunge până la o jumătate de milion de euro.

Timbrul din Regatul Siciliei, unul dintre vechile state italiene înainte de unificare, a fost păstrat într-o stare perfectă și reprezintă o clasică „eroare de culoare”: a fost tipărit cu albastru în loc de tradiționalul portocaliu. O inversare a culorilor, așa cum povestește „Il Ponte”, care a transformat-o într-o adevărată piesă de referinţă printre filateliști, relatează La Repubblica.

Cel mai valoros timbru din Italia va fi scos la licitaţie

Cel puțin o foaie a fost tipărită cu această culoare greșită, o foaie care a fost ulterior distrusă, cu excepția câtorva exemplare care au supravieţuit poate furate într-o tentativă de fraudă poștală.

Cavalerul Sebastiano Cultrera Ascenzo di Montesano, moștenitorul destinatarului scrisorii, a fost cel care a observat particularitatea timbrului poștal la sfârșitul secolului al XIX-lea și a dezlipit timbrul mai puțin frumos dintre cele două, lăsându-l pe celălalt, pe bucata de hârtie care a devenit ulterior parte a unor colecții celebre, cum ar fi cea a baronului Ferrari de la Renotiere.

Licitația va reuni piese rare, excepționale cu cele mai mari valori de piață din lume și va prezenta, pe lângă timbru, și alte exemplare legendare. Un plic de la Pontremoli la Genova, ilustrat pe o pagină întreagă în catalogul Sassone, recunoscut universal drept „cea mai spectaculoasă ediţie de timbre a Ducatului de Parma” și considerat o adevărată capodoperă a compoziției.

Tot în cadrul acestei licitaţii ve fi prezentat şi un timbru rar din Regatul Lombardia-Veneția, de pe o scrisoare trimisă din Verona și Milano și descrisă în catalogul Sassone drept „printre cele mai importante obiecte rare”: trei exemplare ale timbrului maro de 30 de cenţi din prima emisiune, alături de două exemplare ale timbrului maro din a doua, o combinație posibilă doar în lunile foarte scurte noiembrie și decembrie 1858, când coexistența celor două tiraje a permis combinații care acum nu mai sunt disponibile.