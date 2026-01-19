Cel mai uscat loc de pe Pământ, unde nu a plouat timp de 400 de ani

Mulți descriu locul ca pe o versiune mai „artistică” a lui Marte, modelată de vânt și timp. Foto: Hepta

Deșertul Atacama din Chile este considerat cel mai arid loc de pe Terra și, în același timp, unul dintre cele mai apropiate peisaje de ceea ce oamenii de știință descriu drept suprafața planetei Marte. NASA caracterizează Marte ca fiind o lume rece, prăfuită, roșiatică, cu o atmosferă extrem de subțire. O simplă căutare a imaginilor din Atacama arată asemănări izbitoare cu planeta roșie, scrie ndtv.com.

Relieful deșertului este dur și spectaculos, cu vârfuri vulcanice, câmpuri de sare, canioane adânci, dune colorate și întinderi pietroase care par desprinse dintr-un peisaj extraterestru. Mulți îl descriu ca pe o versiune mai „artistică” a lui Marte, modelată de vânt și timp.

De ce este Atacama cel mai uscat loc din lume

Deșertul Atacama se întinde pe aproximativ 4.800 de kilometri pătrați și aproape că nu are surse de apă. Munții care îl înconjoară blochează umezeala venită dinspre ocean și din interiorul continentului, transformând regiunea într-un spațiu extrem de arid.

Unele zone ale deșertului nu au înregistrat nicio picătură de ploaie timp de peste patru secole, între anii 1570 și 1971. Chiar și în regiunile mai „norocoase”, cantitatea anuală de precipitații este infimă, între 0,01 și 0,04 inch, potrivit datelor NASA.

Această lipsă extremă de apă a atras atenția cercetătorilor, care au folosit Atacama ca teren de testare pentru a înțelege cât de puțină apă este necesară pentru ca viața să existe. De fapt, studiile nu au avut ca scop doar cunoașterea deșertului, ci mai ales evaluarea șanselor ca viața să fi apărut sau să existe pe Marte.

Un raport NASA publicat în aprilie 2022 menționează că „solurile din nucleul extrem de arid al Atacamei par a fi cele mai lipsite de viață și cele mai asemănătoare cu Marte dintre toate regiunile de pe Pământ”.

De-a lungul coastei pot fi întâlnite câteva plante suculente, precum cactușii, însă în interiorul deșertului vegetația lipsește aproape complet. Spre deosebire de alte deșerturi ale lumii, unde se pot găsi măcar cianobacterii care trăiesc în crăpăturile rocilor, în multe zone din Atacama nici aceste microorganisme nu supraviețuiesc.

Este Atacama complet lipsit de viață?

În ciuda reputației sale, Deșertul Atacama nu este în totalitate mort din punct de vedere biologic. În anumite regiuni există comunități foarte mici de microorganisme extrem de adaptate condițiilor dure.

În 2018, o echipă de cercetători de la Washington State University a descoperit bacterii specializate capabile să supraviețuiască în solul arid. Aceste microorganisme pot rămâne inactive timp de zeci de ani fără apă și se reactivează atunci când apar episoade rare de umezeală, cum ar fi ploile musonice. Odată ce solul devine umed, ele încep să se reproducă.

Această descoperire a întărit ipoteza că, dacă viața poate exista în condiții atât de extreme pe Pământ, atunci nu este exclus ca forme simple de viață să fi existat sau să existe și pe Marte.

Atacama, o destinație spectaculoasă pentru turiști

Deșertul Atacama nu este doar un laborator natural pentru cercetători, ci și o destinație turistică spectaculoasă pentru cei care vor să experimenteze un peisaj „marțian” fără a părăsi Pământul.

Vizitatorii pot campa în Parcul Național Nevado Tres Cruces, cu condiția să aibă rezerve suficiente de apă. Drumețiile către lagunele Santa Rosa și Negro Francisco oferă priveliști impresionante asupra vulcanului Nevado Ojos del Salado și a vârfurilor înalte din zonă.

Un alt punct important este San Pedro de Atacama, considerat „plămânul verde” al deșertului, un mic oraș situat pe malul râului Loa și înconjurat de arbori de roșcov. Nu departe se află gheizerele El Tatio, cel mai mare câmp de gheizere din America de Sud, dar și Salar de Atacama, cea mai mare zonă de sare din Chile, o întindere de aproximativ 90 de kilometri bogată în litiu și sare.