Celebrele gemene Alice şi Ellen Kessler au murit în acelaşi timp. Spuneau că îşi doresc ca cenuşa lor să fie în aceeași urnă

1 minut de citit Publicat la 17:48 17 Noi 2025 Modificat la 17:48 17 Noi 2025

Celebrele gemene Kessler, Alice şi Ellen, au murit. Foto: Getty Images

Celebrele gemene Kessler, Alice şi Ellen, cunoscute pentru serialele "Perry Como Show" și "Rolf Harris Show", au murit în acelaşi timp. În aprilie 2024, acestea declarau pentru publicaţia germană BILD că îşi doresc ca cenuşa lor să fie "în aceeași urnă într-o zi".

Alice și Ellen Kessler s-au născut pe 20 august 1936, în Nerchau, landul Saxonia. Acestea au fost cântărețe, dansatoare, actrițe și artiste de renume internațional şi au fost inseparabile. În aprilie 2024, ele spuneau pentru BILD că îşi doresc ca cenuşa lor să fie "în aceeași urnă", într-o zi, împreună cu cenușa mamei și a câinelui ei.

"Asta am scris în testamentul nostru", a declarat Ellen Kessler pentru BILD.

Potrivit BILD, criminaliştii au fost informaţi luni după-amiază că gemenele în vârstă de 89 de ani au optat pentru "sinucidere asistată".

În Germania, "sinuciderea asistată" este permisă în anumite condiții: Persoana trebuie, printre altele, "să acționeze responsabil și de bunăvoie", să fie majoră și să aibă capacitate juridică. Persoanele care oferă asistență nu pot săvârși singure actul letal – aceasta ar fi "eutanasie activă", care este interzisă.

Ofițerii din unitatea specializată K12, trimiși în mod obișnuit, au putut doar confirma moartea surorilor în timpul unei examinări inițiale a cadavrelor și au exclus orice urmă de act criminal.