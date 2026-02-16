Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbuşit din cauza unei furtuni chiar de Sfântul Valentin

Cunoscută și sub numele de „arcul îndrăgostiților”, opera naturii sculptată în roca calcaroasă s-a prăbușit brusc chiar de Sfântul Valentin. Sursa foto: Profimedia

Arcul stâncilor Sant'Andrea, una dintre cele mai importante atracții naturale de pe coasta Salento, în Italia, s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile și a eroziunii marine .

› Vezi galeria foto ‹

Cunoscută și sub numele de „arcul îndrăgostiților”, opera naturii sculptată în roca calcaroasă scăldată de Marea Adriatică, s-a prăbușit brusc, provocând suferință localnicilor, dar și primarului din Melendugno, Maurizio Cisternino , care a tras un semnal de alarmă cu privire la eroziunea costieră și a cerut intervenții ample pentru salvarea patrimoniului natural al zonei Salento.

„De Ziua Îndrăgostiților, ne-am trezit cu această veste tristă, care este o lovitură pentru inima noastră pentru toți. Una dintre cele mai faimoase atracții turistice de pe coasta noastră și din Italia a dispărut.”, a decalarat primarul.

Vremea severă a lovit zona Salento mai multe zile la rând. Autoritatea Portuară Gallipoli, care supraveghează întreaga linie de coastă a provinciei Lecce, a emis recent o ordonanță care interzice înotul și pescuitul de-a lungul uneia dintre cele mai spectaculoase porțiuni ale coastei Tricase, inclusiv așa-numitele „piscine naturale”, care au fost, de asemenea, lovite în ultimele zile de o alunecare de teren cauzată de instabilitatea hidrogeologică a falezei, relatează Corriere della Sera.

Pelerinajul la locurile alunecărilor de teren Zonele afectate de prăbușiri au devenit loc de pelerinaj pentru localnici şi turişti, Populația locală este șocată de pierderea unor piese extrem de reprezentative ale patrimoniului său natural, cu care are o identitate puternică.

„Prăbușirea Arcului Sant'Andrea din Melendugno ridică îngrijorări atât pentru siguranță, cât și pentru conservarea mediului”, a declarat Giovanni Caputo, președintele Ordinului Geologilor din Puglia , într-un comunicat . „Cincizeci și trei la sută din coasta Apuliei este expusă riscului de eroziune”, a adăugat acesta, „și 839 de alunecări de teren au fost înregistrate în zonă, 63.000 de persoane locuind în zonele afectate de alunecări de teren”. Specialiştii au vorbit despre „măsurile care pot fi întreprinse”. Acestea includ „monitorizarea și analiza solului”. „Este esențial”, a adăugat Giovanni Caputo, „nu numai să se stabilizeze coasta, ci și să se promoveze campanii educaționale pentru a crește gradul de conștientizare a populației și a vizitatorilor cu privire la fragilitatea ecosistemului costier”.

Iată cum arăta Arcul Îndrăgostiţilor înainte de prăbuşire când turiştii din întreaga lumea soseau să vadă minunea naturală săpată în coastă.