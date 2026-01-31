Ceva întunecat crește pe gheața Groenlandei. Și o topește mai repede

Studii noi arată cum algele cresc pe gheață și zăpadă, formând „zone întunecate” care accelerează topirea într-o regiune cu impact major asupra nivelului mărilor. sursa foto: Getty

Pe zăpadă, culoarea este verde sau roșie. Pe gheață, nuanța este gri-maroniu. Iar acest fenomen contribuie la topirea tot mai rapidă a calotei care acoperă Groenlanda.

Pe măsură ce încălzirea globală erodează stratul de gheață ce acoperă cea mai mare insulă a lumii, înfloririle de alge intensifică acest proces, arată două studii recente. Groenlanda pierde anual sute de miliarde de tone de gheață, contribuind la creșterea nivelului mărilor, scrie The New York Times.

Vântul ridică praf bogat în fosfor de pe terenurile stâncoase ale Groenlandei și îl depune pe gheață, unde hrănește algele. Alte substanțe nutritive sunt deja prinse în straturile de gheață și sunt eliberate odată cu topirea acestora.

Aceste pete întunecate de alge reduc capacitatea gheții de a reflecta căldura solară, ceea ce grăbește topirea. Pe măsură ce peisajul înghețat se dezgheață, sunt eliberate și mai multe substanțe nutritive din solul nou expus și din adâncimea gheții, într-un cerc vicios care favorizează extinderea continuă a acestor înfloriri.

Dacă întreaga calotă glaciară a Groenlandei ar dispărea – o posibilitate sugerată de unele studii – nivelul mărilor ar putea crește cu aproximativ 7 metri, inundând orașe de coastă din întreaga lume.

Arctica se încălzește de patru ori mai rapid decât restul planetei. Gheața marină care înconjoară Groenlanda se retrage și ea, deschizând rute maritime și determinând liderii mondiali să analizeze vulnerabilități militare și oportunități economice. Președintele Trump a declarat că dorește să controleze Groenlanda, teritoriu al Danemarcei.

Sub gheața care dispare se află resurse importante de minerale, petrol și gaze, considerate din ce în ce mai accesibile. Exploatarea acestora ar elibera alte particule, precum funinginea industrială, care ar întuneca suplimentar gheața și ar accelera topirea.

„Există mulți factori diferiți care contribuie la topirea calotei glaciare, iar acest proiect a încercat să îi analizeze separat”, a declarat Jenine McCutcheon, profesor asistent la Universitatea din Waterloo și autoarea principală a unuia dintre studii, publicat pe 13 ianuarie în revista Environmental Science and Technology.

Potrivit cercetării conduse de McCutcheon, algele sunt responsabile pentru aproximativ 13% din apa rezultată din topirea gheții în sud-vestul Groenlandei.

Zona este una dintre cele mai afectate de topire și găzduiește o „zonă întunecată” bine documentată. Studiile sale din 2021 au arătat că aceasta este formată din înfloriri de alge hrănite de fosforul din praf. Noua cercetare indică faptul că praful provine probabil dintr-o fâșie relativ îngustă de sol expus de la marginea Groenlandei, transportat spre interior de vânt.

Scott Hotaling, profesor asistent la Utah State University, care a studiat algele de pe zăpadă și nu a fost implicat în aceste cercetări, a descris concluziile drept fascinante.

El a explicat că fizica prafului și a algelor de pe ghețari este studiată adesea separat, însă noul studiu combină datele într-un mod relevant. Cercetarea a constatat și că urme microscopice de alge sunt transportate prin aer, oferind una dintre primele indicii despre modul în care aceste colonii se extind pe suprafețe noi de gheață.

Un alt studiu, publicat pe 28 ianuarie în revista Nature Communications, arată că substanțele nutritive purtate de vânt s-au încorporat probabil în fiecare strat de gheață și zăpadă pe măsură ce acestea s-au acumulat în timp. Cercetătorii au descoperit că fosforul și azotul sunt eliberate în timpul verilor arctice, când peisajul înghețat se topește, oferind o nouă sursă de hrană pentru alge.

„Este un lucru entuziasmant, pentru că știm foarte puțin despre ce controlează creșterea algelor pe suprafețele de gheață”, a declarat Beatriz Olivas, cercetător postdoctoral la Universitatea Aarhus din Danemarca și coordonatoarea studiului.

Cercetătorii au fost surprinși să constate că și cantități extrem de mici de nutrienți, găsite în adâncimea gheții, sunt suficiente pentru a susține dezvoltarea algelor.

Cele două studii indică o „lovitură dublă”, a explicat Liane Benning, biogeochimist la Centrul Helmholtz pentru Geostiințe GFZ din Germania și autoare senior a ambelor lucrări.

„Aceasta este o consecință a topirii”, a spus ea. „Cu cât se topește mai mult, cu atât înfloresc mai mult. Dar ele nu sunt o cauză a încălzirii. De fapt, ar trebui pur și simplu să ne schimbăm obiceiurile și să nu mai ardem atât de mulți combustibili fosili”.

Potrivit lui Benning, este probabil ca algele să fie prezente pe întreaga calotă glaciară a Groenlandei, în special în zonele de la periferie unde nutrienții au pătruns spre interior. În fiecare an, pe măsură ce gheața se topește și eliberează substanțe nutritive, algele ar putea avansa și mai mult.

Tyler Jones, profesor asociat de cercetare la Institutul pentru Cercetare Arctică și Alpină al Universității din Colorado, care nu a participat la studii, afirmă că este prea devreme pentru a evalua pe deplin consecințele acestor înfloriri de alge.

„Trebuie să știm cât de rapid s-ar putea extinde întunecarea calotei glaciare și cum să integrăm acest factor în estimările privind creșterea nivelului mării”, a spus el. „Dar este un domeniu activ de cercetare și încă nu avem suficiente informații pentru a trage concluzii certe”.