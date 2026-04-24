China a ales doi astronauți pakistanezi pentru pregătirea misiunii la stația spațială Tiangong

1 minut de citit Publicat la 18:41 24 Apr 2026 Modificat la 18:41 24 Apr 2026

Cei doi astronauți au fost supuși unor evaluări / sursă foto: Getty Images

China a anunțat numele celor doi astronauți pakistanezi selectați pentru pregătirea unei misiuni la stația sa spațială Tiangong în acest an. Potrivit presei de stat chineză, Muhammad Zeeshan Ali și Khurram Daud vor sosi în curând în China pentru antrenament.

Cei doi astronauți au fost supuși unor evaluări, iar unul dintre aceștia va fi ales să participe efectiv la misiune, alături de echipajul chinez, în rol de specialist, devenind astfel primul astronaut străin care ajunge pe stația Tiangong, scrie South China Morning Post.

Selecția lor vine după ce China și Pakistan au semnat, anul trecut, un acord de cooperare care permite astronauților pakistanezi să ia parte la misiuni spațiale chineze.

„Selectarea și pregătirea astronauților pentru Pakistan reprezintă o etapă importantă în istoria programului spațial al Chinei, o realizare de referință în cooperarea internațională privind stația spațială chineză”, se arată în raport.

„Este un alt exemplu de succes al punerii în aplicare a parteneriatului strategic de cooperare China-Pakistan în domeniul spațial.

Acesta demonstrează pe deplin atitudinea deschisă a guvernului chinez de a împărtăși roadele dezvoltării sale spațiale cu comunitatea internațională”, se mai arată în raport.

Presa de stat chineză descrie acest pas drept un moment important atât pentru programul spațial al Chinei, cât și pentru cooperarea internațională, subliniind deschiderea Beijingului de a împărtăși rezultatele dezvoltării sale spațiale cu alte țări.

Tiangong a fost finalizată în 2022 și este una dintre cele două stații spațiale operaționale. Stația Spațială Internațională, mai veche și mai mare, construită printr-un parteneriat între Rusia, Statele Unite, Canada, Europa și Japonia, urmează să fie retrasă în 2030.