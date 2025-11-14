Chinezii care au făcut grătare în spațiu au revenit, în sfârșit, acasă. Au întârziat pentru că s-au lovit de deșeuri spațiale

Astronauții chinezi reveniți pe Pământ FOTO: CNN

Trei astronauți chinezi au revenit vineri acasă, la mai bine de o săptămână după data programată inițial, încheind astfel o ieșire extinsă în spațiu după ce un presupus impact cu resturi spațiale a fisurat o fereastră.

După deschiderea hubloului capsulei, echipele medicale au constatat că astronauții se aflau în stare fizică bună, a relatat postul de televiziune CCTV citat de CNN.

Echipajul zborului spațial Shenzhou-20 trebuia să își încheie misiunea pe stația spațială Tiangong a Chinei miercurea trecută. Ei chiar predaseră „cheile” stației spațiale unui nou echipaj sosit pentru o altă misiune de șase luni.

Însă întoarcerea lor a fost amânată „din cauza unui posibil impact cu mici resturi spațiale”, potrivit agenției de știri Xinhua.

După o așteptare de nouă zile, ei au pornit în cele din urmă spre casă la bordul navei Shenzhou-21, aceeași care transportase recentul echipaj sosit.

Nava deteriorată, Shenzhou-20, avea „o mică fisură” în fereastra capsulei de revenire, probabil cauzată de un impact cu resturi spațiale, ceea ce o făcea nesigură pentru întoarcerea echipajului. Agenția a precizat că nava va rămâne pe orbită pentru a efectua experimente.

În timpul săptămânii în plus petrecute în spațiu, echipajul a continuat să lucreze și să socializeze cu astronauții nou-sosiți, pentru că stația spațială are o capacitate suficient de mare pentru a susține două echipaje simultan pe orbită, conform Xinhua.

Astfel, astronauții au făcut pentru prima dată un grătar în spațiu în cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale.

În imaginile video transmise de pe staţia spaţială, Wu Fei, membru al echipajului misiunii Shenzhou-21 şi inginer spaţial, scoate aripioare de pui marinate dintr-un pachet, le aşază pe un suport pentru frigărui şi le introduce în cuptor. După aproximativ 28 de minute aripioarele de pui în stil New Orleans preparate în spaţiu erau gata.

Stația Tiangong este una dintre cele două stații spațiale operaționale, alături de Stația Spațială Internațională. De la finalizarea ei în 2022, lansările bianuale ale programului chinez Shenzhou au devenit o sursă de mândrie națională.

Progresele recente au permis Chinei să doboare un record deținut de americani pentru cea mai lungă activitate extravehiculară, cu o ieșire în spațiu de nouă ore, și se pregătește să deschidă pentru prima dată porțile stației Tiangong către astronauți străini. Anul viitor ar putea primi la bord un astronaut din Pakistan.

Noul echipaj de la bordul navei Shenzhou-21 – care acum nu mai are o navă în care să se întoarcă – îl include pe cel mai tânăr astronaut chinez trimis vreodată în spațiu, Wu Fei, în vârstă de 32 de ani.

Misiunea Shenzhou-22, programată să fie lansată cândva anul viitor, va include un astronaut care va rămâne mai mult de un an în spațiu, în cadrul unui „experiment de rezidență de lungă durată”, potrivit Xinhua.

Dezvoltarea rapidă a Chinei în domeniul explorării spațiale a stârnit îngrijorări la Washington, care se grăbește să trimită din nou un astronaut pe Lună. Administrația Trump a impus interdicții cetățenilor chinezi cu vize americane de a participa la programe NASA.

Și agenția spațială a SUA a avut dificultăți cu recuperarea astronauților blocați în spațiu. Anul acesta, un echipaj format din doi astronauți plecat într-o misiune scurtă pe Stația Spațială Internațională a stat până la urmă în spațiu peste nouă luni, după defectarea navei spațiale. Ei s-au întors acasă în luna martie.