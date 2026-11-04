Codul unui lacăt găsit pe o epavă a fost spart după 400 de ani: "Seamănă cu un fel de Cod al lui Da Vinci." Ce a urmat

3 minute de citit Publicat la 23:23 04 Noi 2026 Modificat la 23:24 04 Noi 2026

Lacătul cu cifru și-a dezvăluit codul după 400 de ani. Sursă foto: captură video Amgueddfa Cymru via YouTube

Experții au descifrat un cod format din patru litere și au reușit să deschidă un lacăt recuperat dintr-o epavă de pe coasta Țării Galilor, relatează BBC. Cu o vechime de 400 de ani, lacătul din alamă a fost descoperit în 1999 de Peter Hughes – un pasionat de căutări cu detectorul de metale – în nisipul din Margam, o suburbie a orașului galez Port Talbot.

Obiectul face parte dintre artefactele provenite de pe nava „Ann Francis”, surprinsă de o furtună pe 28 decembrie 1583, în timp ce se întorcea din Spania. Încărcătura navei a rămas ascunsă sub nisip timp de secole, menționează BBC.

Experții muzeali au utilizat scanarea CT pentru a examina mecanismul intern al lacătului și a identifica astfel combinația corectă de litere.

Întrucât a fost găsit în apropierea unor monede spaniole din argint și a două greutăți pentru cântărit, s-a presupus că lacătul ar fi protejat aceste obiecte sau ar fi asigurat un cufăr care conținea bunuri de valoare ce nu au rezistat trecerii timpului.

Lacătul misterios a fost găsit din întâmplare

„A fost o întâmplare. Aveam o zi liberă și mă plimbam pe plajă cu detectorul de metale, când am dat peste o monedă. Acela a fost începutul unei călătorii care a durat 21 de ani”, a relatat autorul descoperirii, acum în vârstă de 69 de ani.

Peter Hughes s-a declarat entuziasmat că echipa de experți de la Amgueddfa Cymru (Muzeul Național al Țării Galilor) și de la Universitatea din Cardiff a reușit să descifreze codul lacătului, după ce el însuși a încercat ani la rând să rezolve misterul.

Bărbatul a predat muzeului tezaurul în 2017.Colecția – având lacătul în centru – a fost expusă la Muzeul Swansea Waterfront în iulie 2026.

Codul lacătului, spart la a treia tentativă

„Am încercat să-l deschid timp de vreo 20 de ani; am tot rotit discurile, căutând combinațiile potrivite, dar fără succes. Dar, cu ajutorul tehnologiei moderne, am reușit să descifrăm ceva ce seamănă, într-adevăr, cu un fel de 'Cod al lui Da Vinci'. Pentru mine, este ca și cum aș deschide 'Chivotul Legilor'. Sunt de-a dreptul entuziasmat”, a mărturisit Hughes.

Dr. David Williams, cercetător asociat în cadrul Facultății de Inginerie a Universității din Cardiff, s-a declarat inițial sceptic atunci când i s-a cerut să folosească un dispozitiv de scanare pentru a încerca să rezolve misterul.

„Este vorba despre o scanare de tip micro-CT – un procedeu similar cu cel folosit în spitale, dar adaptat pentru obiecte de dimensiuni mai mici”, a detaliat el.

„Am efectuat o primă scanare pentru a vedea dacă putem distinge ceva și am fost surprinși să observăm că se puteau vedea litere. A doua scanare a ieșit extrem de prost, dar la a treia încercare am abordat lucrurile diferit și am reușit să descifrăm codul. Am fost uimit că am reușit, într-adevăr, să-l spargem”, a povestit cercetătorul.

Alastair Willis, reprezentant al muzeului, a descris descoperirea codului – care formează cuvântul „ANCE” – drept „incredibilă”.

Comoara protejată de lacăt rămâne un mister

„Este un mecanism foarte complex. Există patru inele distincte. Fiecare inel conține șase litere diferite. Rezultă, rezultă 1.296 de combinații posibile. În plus, trebuie să te asiguri că acestea sunt aliniate cu inelul de sus. Mai mult, pentru a crea confuzie, există și alte litere la capete – litere fixe, care nu se mișcă și nu au nicio legătură cu codul. Ele par a fi puse acolo special pentru a induce în eroare un eventual hoț”, a menționat acest specialist.

Siân Iles, curatorul principal la Amgueddfa Cymru, spune că lacătul se află într-o stare excelentă și oferă o imagine a acelei epoci. „Este un exemplu minunat de obiect care încă funcționează exact așa cum a funcționat în urmă cu sute de ani.

Faptul că a fost descoperit atât de aproape de epava navei Ann Francis, împreună cu toate celelalte materiale care fac parte din acea colecție, oferă un context foarte clar și ne permite să stabilim cu precizie perioada din care provine”, a indicat ea.

„Este un obiect de mici dimensiuni, așadar, cel mai probabil, a servit drept lacăt pentru un cufăr sau o cutie mică. Nu îi cunoaștem conținutul – iar acest aspect face parte din poveste. Există lucruri pe care nu le vom afla niciodată. Totuși, este un obiect care a avut, cu siguranță, o semnificație pentru persoana care îi cunoștea codul”, a precizat specialista.