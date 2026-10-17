Contul de e-mail al unei filiale CDU a fost spart. Hackerii i-au trimis un mesaj de tip phishing cancelarului Merz

În prezent, poliţia tratează acest caz ca pe o tentativă de phishing. Foto: Getty Images

Contul de e-mail al filialei Uniunii Creştin-Democrate (CDU) din oraşul german Heilbronn a fost spart. Hackerii au trimis apoi mii de mesaje de tip phishing atacatorii încearcă să convingă utilizatorii să ofere voluntar date personale, financiare etc) către departamente guvernamentale, alte contacte politice şi chiar cancelarului Friedrich Merz, relatează Agerpres.

Phishing este un tip de atac cibernetic prin care atacatorii încearcă să convingă utilizatorii să ofere voluntar date personale, financiare etc.



„Potrivit primelor constatări, e-mailul a fost trimis către aproximativ 6.500 de contacte, multe dintre ele având roluri legate de securitate. Ştim, de exemplu, că un astfel de mesaj a ajuns şi la cancelarul federal”, a declarat sâmbătă pentru dpa un purtător de cuvânt al poliţiei din Heilbronn.

Mesajul, care a fost trimis şi redacţiei dpa, conţine un link de invitaţie la un eveniment la care este anunţată participarea unor personalităţi importante.



În prezent, poliţia tratează acest caz ca pe o tentativă de phishing.

În cadrul unor astfel de escrocherii, infractorii cibernetici încearcă să obţină date sensibile, precum parole sau date bancare, determinându-i pe destinatari să răspundă la mesaje false.