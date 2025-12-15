Cum a ajuns Mariana una dintre cele mai căutate femei din Europa. Poliția i-a descoperit o comoară într-o cameră secretă de sub piscină

Mariana Mijailovic, de 44 de ani, este pe lista „most wanted” a Europol FOTO: Europol

O femeie „șaman” care și-a înșelat victimele cu peste 9 milioane de euro convingându-le că bijuteriile lor erau „blestemate”, este acum una dintre cele mai căutate infractoare din Europa.

Mariana Mijailovic, de 44 de ani, este în prezent fugară, după ce poliția a descoperit lingouri de aur, bijuterii și teancuri de bani ascunse într-o cameră secretă aflată sub o piscină, la locuința ei din Maria Enzersdorf, lângă Viena, relatează The Telegraph.

Femeia din Austria acumulase această comoară în general de la femei neatente, abordate de ea și de nora ei, Anna, de 30 de ani, pe străzile din München și Viena.

Cele două își convingeau victimele înstărite că bijuteriile pe care le purtau erau „blestemate” și că era nevoie de un ritual de exorcizare pentru a fi eliberate de spirite demonice, potrivit procurorilor.

Ele le îngrozeau pe femei cu viziuni despre cei dragi îmbolnăvindu-se grav sau murind în accidente subite, promițând apoi că toate acestea puteau fi evitate dacă bijuteriile erau curățate prin ritualuri șamanice.

O femeie i-a dat lui Mijailovic și Annei 600.000 de euro după ce i s-a spus că este posedată de demoni. O altă victimă le-a dat peste 50.000 de euro în speranța că se va vindeca de cancer. Dar aceasta a murit la scurt timp după ce a dat banii.

Odată ce victimele renunțau la bani sau obiecte de valoare, cele două escroace întrerupeau brusc orice contact cu ele și treceau la următoarea țintă. În decurs de zece ani, ele au fraudat cel puțin 19 victime cu o sumă estimată la 9 milioane de euro, în Germania și Austria.

Când poliția a percheziționat, în cele din urmă, proprietatea familiei din micul oraș Maria Enzersdorf, la sud-vest de Viena, în luna februarie, a descoperit un adevărat tezaur de bunuri ascunse în camere secrete.

Sub o piscină acoperită cu beton, accesibilă doar printr-o trapă camuflată, detectivii au găsit 25 kg de lingouri de aur, ceasuri, verighete, teancuri de bancnote americane și elvețiene, precum și bijuterii.

A fost confiscată și o flotă de 14 mașini în valoare de peste 300.000 de euro, inclusiv un Aston Martin, două Jaguaruri și trei BMW-uri. Procurorii au evaluat activele totale la 8 milioane de euro, iar aproximativ 1 milion de euro aflat în diverse conturi bancare a fost pus sub sechestru.

Atunci când au fost făcute perchezițiile, în casă se aflau fiul lui Mijailovic, de 29 de ani, care le-a spus ofițerilor că este agent imobiliar independent, și fostul ei soț, de 48 de ani, care a făcut aceeași declarație. Poliția i-a arestat pe amândoi, dar și pe Anna, care avea trei condamnări anterioare pentru fraudă.

Cei trei au fost acuzați de fraudă agravată, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani și au fost judecați la Viena.

Poliția nu a găsit-o nici acum pe Marianei Mijailovic și a oferit o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care să ducă la capturarea ei.

Europol, agenția de poliție a UE, a adăugat săptămâna trecută datele lui Mijailovic în galeria celor mai căutați infractori fugari din Europa. Ea este descrisă ca fiind de origine sârbo-croată, înaltă de aproximativ 1,63 m, cu păr vopsit, ochi căprui și „buze foarte pline”.

Săptămâna trecută, la tribunalul regional din Viena, nora ei a fost condamnată la patru ani de închisoare fără posibilitatea eliberării condiționate, după ce a pledat vinovată pentru conspirație criminală. Cei doi bărbați au primit pedepse de câte trei ani de închisoare pentru aceeași infracțiune.

„Prin manipulare abilă, autorii au reușit rapid să stabilească o relație de încredere cu victimele lor”, a declarat un purtător de cuvânt al parchetului central, adăugând că aceștia și-au construit „un stil de viață luxos”.

Cu toate acestea, instanța a decis că familia va trebui să returneze doar aproximativ 2 milioane de euro și poate păstra restul averii, întrucât procurorii nu au putut dovedi că întreaga sumă a fost obținută fraudulos.

Alexander Prenner, unul dintre avocații familiei, a susținut că cea mai mare parte a banilor provenea din afacerile imobiliare ale celor doi bărbați, precum și din moșteniri și donații. „Există suficiente dovezi că această familie este înstărită”, a spus Prenner, adăugând că inculpații au trăit „foarte modest” și așa au adunat în timp sume mari.