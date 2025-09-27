Cum a devenit viral în Indonezia filmul despre un bărbat care și-a înșelat soția cu... soacra

Publicat la 16:49 27 Sep 2025

Lansat în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, „Norma” a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite filme nu doar în Indonezia. Foto: Getty Images

De câteva luni, publicul indonezian nu vorbește decât despre „Norma”, filmul care spune povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura ascunsă a soțului cu propria soacră, relatează BBC.

Intriga de telenovelă ar fi fost suficientă pentru a atrage atenția. Dar ceea ce a transformat „Norma” într-o obsesie națională este faptul că scenariul se bazează pe o poveste reală devenită virală pe TikTok.

În 2022, Norma Risma, o femeie din orașul Serang (Java, Indonezia), a dezvăluit într-un videoclip viral relația amoroasă dintre soțul ei și propria mamă. Filmulețul a strâns milioane de vizualizări, a făcut titluri în presă și, în cele din urmă, i-a adus Normei un contract pentru un film care a cucerit întreaga Asie de Sud-Est.

Lansat în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, „Norma” a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite filme nu doar în Indonezia, ci și în Malaezia și Singapore, țări cu populații importante de origine malaez-musulmane.

Rețeta succesului: scandaluri virale transformate în filme

Cazul Normei nu este unic. Industria de film din Indonezia a descoperit o formulă câștigătoare: adaptarea scandalurilor devenite virale pe rețelele sociale.

De exemplu, „KKN di Desa Penari”, lansat în 2022, a fost până în iunie 2023 filmul cu cele mai mari încasări din istoria țării, inspirat de un fir de discuție popular pe platforma X.

În 2023 a urmat „Sewu Dino”, o altă producție horror adaptată din povești distribuite online.

În 2024, filmul „Ipar Adalah Maut” („Cumnata este moartea”) a șocat publicul cu o poveste de adulter, inspirată tot din TikTok.

Iar seria „Layangan Putus” din 2022, despre o familie distrusă de infidelitate, a avut aceeași sursă de inspirație.

Într-o societate conservatoare, unde adulterul este pedepsit cu închisoarea și unde, din 2025, va intra în vigoare un nou cod penal ce interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei, interesul publicului pentru asemenea povești capătă accente de importante.

„Filmele despre astfel de scandaluri oferă oamenilor un spațiu unde pot arunca o privire în problemele altor familii”, a explicat SM Gietty Tambunan, membră a Consiliului de Arte din Jakarta. „Mai ales din cauza acestei culturi conservatoare, oamenii devin și mai curioși.”

Norma – între ficțiune și realitate

Succesul filmului se datorează și implicării Normei în procesul creativ. Scenarista Oka Aurora (autoarea și a altor producții inspirate din TikTok) a discutat îndelung cu protagonista reală despre emoțiile trăite și contextul familiei sale.

„Povestea de bază a rămas în mare parte aceeași, dar unele părți au fost dramatizate pentru a provoca emoții publicului”, a explicat Aurora.

Norma însăși a declarat că a primit nenumărate mesaje de susținere de la femei care au trecut prin experiențe similare. „Când am trăit această trădare, am crezut că sunt singura. Dar când am vorbit, am descoperit că multe alte persoane trec prin asta”, a spus ea la o conferință de presă.

Astăzi, Norma lucrează ca angajată temporară în orașul natal. Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă după ce a ispășit o pedeapsă de opt luni pentru adulter, iar fostul soț, Rozy, a primit nouă luni de închisoare.

În ciuda trecutului dureros, Norma continuă să fie activă pe rețelele sociale, unde primește mii de mesaje de sprijin. După ce a postat recent fotografii cu un tort primit din partea producătorilor filmului, urmăritorii i-au scris: