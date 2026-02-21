Cum a dus un simplu perete de cărămidă la salvarea unei fetițe de 12 ani, abuzată sexual și postată pe dark web

Un investigator online specializat, Greg Squire, ajunsese într-un impas în eforturile sale de a salva o fată abuzată pe care echipa sa o numea Lucy. Numeroase imagini tulburătoare cu ea erau distribuite pe dark web, un colț criptat al internetului, accesibil doar cu ajutorul unui software special conceput pentru a face proprietarii imposibil de urmărit digital. „Dar chiar și cu acel nivel protecție, agresorul își acoperea urmele, eliminând sau modificând orice trăsături de identificare”, spune Squire. A fost imposibil de stabilit cine sau unde era Lucy. Totuși, indiciul despre locația copilului de 12 ani era ascuns la vedere: peretele de cărămidă al camerei, scrie BBC News. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.