Cum a dus un simplu perete de cărămidă la salvarea unei fetițe de 12 ani, abuzată sexual și postată pe dark web

Un investigator online specializat, Greg Squire, ajunsese într-un impas în eforturile sale de a salva o fată abuzată pe care echipa sa o numea Lucy. Numeroase imagini tulburătoare cu ea erau distribuite pe dark web, un colț criptat al internetului, accesibil doar cu ajutorul unui software special conceput pentru a face proprietarii imposibil de urmărit digital. „Dar chiar și cu acel nivel protecție, agresorul își acoperea urmele, eliminând sau modificând orice trăsături de identificare”, spune Squire. A fost imposibil de stabilit cine sau unde era Lucy. Totuși, indiciul despre locația copilului de 12 ani era ascuns la vedere: peretele de cărămidă al camerei, scrie BBC News. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional
În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.
Squire lucrează pentru Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă al SUA, într-o unitate de elită care încearcă să identifice copiii care apar în materiale cu abuzuri sexuale.
O echipă a BBC World Service a petrecut cinci ani filmând cu Squire și alte unități de investigații din Portugalia, Brazilia și Rusia, arătând cum rezolvă cazuri precum cel al unui copil de șapte ani răpit și presupus mort în Rusia și arestarea unui brazilian responsabil pentru cinci dintre cele mai mari forumuri de pe dark web despre abuzul asupra copiilor.
Accesul fără precedent arată cum aceste cazuri sunt adesea descifrate nu prin tehnologie de ultimă generație, ci prin identificarea unor mici detalii revelatoare în imagini sau pe forumuri.
Squire citează cazul lui Lucy, pe care l-a abordat la începutul carierei sale, ca inspirație pentru dedicarea sa pe termen lung. I se părea deosebit de tulburător faptul că Lucy avea aproximativ aceeași vârstă cu propria sa fiică și apăreau constant noi fotografii cu ea fiind agresată, aparent în dormitorul ei.
Squire și echipa sa au putut observa, după tipul de prize vizibile în imagini, că Lucy se afla în America de Nord. Dar, cam atât.
Au contactat Facebook, care la acea vreme domina peisajul rețelelor de socializare, cerând ajutor pentru a verifica niște fotografii de fanilie încărcate, pentru a vedea dacă Lucy era în vreuna dintre ele. Dar Facebook, în ciuda faptului că avea tehnologie de recunoaștere facială, a declarat că „nu avea instrumentele” necesare pentru a ajuta.
Așa că Squire și colegii săi au analizat tot ce au putut vedea în camera lui Lucy: cuvertura, hainele ei, jucăriile de pluș, căutând orice element care ar putea fi de ajutor.
Și apoi au avut o mică descoperire. Echipa a descoperit că o canapea văzută în unele dintre imagini era vândută doar la nivel regional, nu și la nivel național, și, prin urmare, avea o bază de clienți mai limitată. Dar asta însemna totuși aproximativ 40.000 de oameni.
„În acel moment al anchetei, încă analizam 29 de state aici, în SUA. Adică vorbim despre zeci de mii de adrese, iar aceasta este o sarcină foarte, foarte descurajantă”, spune Squire.
Echipa a continuat să caute mai multe indicii. Atunci și-au dat seama că ceva atât de banal, precum peretele de cărămidă expus din dormitorul lui Lucy, le-ar putea oferi o pistă.