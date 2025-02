Ce face țara care nu are terenuri agricole pentru a produce mâncare. Legume cultivate în interior, noua modă

În statul în care terenul agricol este extrem de limitat, soluţiile high-tech sunt cheia pentru asigurarea securităţii alimentare. Foto: Profimedia

Singapore a făcut un pas în viitor și a revoluționat agricultura prin tehnologii inovatoare pentru a-și securiza viitorul alimentar, în condițiile în care în țară terenurile agricole sunt aproape inexistente, relatează CNBC. O companie a mizat pe agricultura verticală, unde plantele sunt cultivate la interior, pentru a maximiza producția de fructe și legume.

Agricultura de interior are avantajul unui mediu ușor de controlat de om, astfel culturile pot creșete tot anul, indiferent de condițiile meteo și independent de un teren agricol. Astfel de ferme hidroponice pot livra pe tot parcursului anului fructe și legume proaspete. De asemenea, agricultura de interior este și mai prietenoasă cu mediul.

În parteneriat cu gigantul tehnologic Siemens, Artisan Green a dezvoltat un Sistem de Management al Culturilor, un sistem care automatizează şi digitalizează întregul proces agricol. Acesta optimizează gestionarea apei, fertilizării şi etapelor de creştere, permiţând totodată monitorizarea în timp real a consumului de energie şi apă pentru o eficienţă sporită.

„În plus față de beneficiile pentru mediu, agricultura de interior are multe avantaje față de agricultura tradițională. Crescând culturi vertical într-un mediu controlat, Artisan Farm folosește la capacitate terenul pe care îl are la dispoziție, astfel că producția este mai mare. De asemenea, sunt folosite mai puține pesticide și erbicide. Scade și riscul de eroziune al solului și contaminările între culturi, ceea ce înseamnă că producția este mai sigură și mai nutritivă”, a transmis Siemens.

Această colaborare susţine obiectivul ambiţios al Singapore de a produce local 30% din necesarul său nutriţional până în 2030. În statul în care terenul agricol este extrem de limitat, soluţiile high-tech sunt cheia pentru asigurarea securităţii alimentare.

Însă acesta este doar începutul. Artisan Green plănuieşte o expansiune semnificativă, construind o fermă de 18 ori mai mare decât actuala unitate de 300 de metri pătraţi.

Noua fermă, care va ocupa 5.500 de metri pătraţi, va produce lunar 30 de tone de verdeţuri – echivalentul a peste 134.000 de mese. Această extindere va creşte capacitatea de producţie de 30 de ori, consolidând rolul agriculturii verticale în viitorul sustenabil al Singapore.