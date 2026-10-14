Cumnata Papei Leon face o dezvăluire dureroasă: Și fratele Suveranului Pontif are cancer. „Familia noastră trece prin multe”

Papa Leon al XIV-lea (dreapta) și fratele său, Louis Prevost. Foto: Profimedia Images

Cumnata Papei Leon al XIV-lea a dezvăluit că și soțul ei urmează un tratament pentru cancer, după ce Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif a fost diagnosticat cu aceeași boală.

Potrivit BBC, Deborah Prevost, soția lui Louis Prevost, fratele mai mare al Papei, a declarat marți pentru CBS News, că soțul ei suferă de o formă de cancer de sânge. Nu este clar în ce stadiu se află boala.

Declarațiile sale au venit în aceeași zi în care Papa Leon, în vârstă de 71 de ani și primul papă născut în Statele Unite, a fost operat pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunțat că intervenția a fost „un succes”, iar Suveranul Pontif ar urma să rămână internat timp de o săptămână.

Deborah Prevost a spus că familia „trece prin multe” în această perioadă și încearcă „să le mențină moralul ridicat amândurora”.

Ea a explicat că soțul său este tratat pentru mielom multiplu în cadrul unui studiu clinic desfășurat la un spital din Florida, unde locuiesc cei doi. Louis Prevost a fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer în 2017 și a urmat un tratament în 2019, însă boala a ieșit din remisie în urmă cu trei luni.

Mielomul multiplu este un tip de cancer care afectează sângele și măduva osoasă și poate afecta și rinichii, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, NHS.

În prezent, boala nu este considerată vindecabilă, însă Multiple Myeloma Research Foundation arată că rata de supraviețuire s-a îmbunătățit semnificativ în ultimul deceniu.

Louis Prevost și-a confirmat diagnosticul și într-un interviu separat acordat publicației americane Newsmax, unde a spus că urmează o terapie cu celule CAR-T.

Tratamentul presupune reprogramarea celulelor sistemului imunitar al pacientului astfel încât acestea să poată recunoaște și distruge celulele canceroase din sânge, potrivit NHS.

Louis Prevost a povestit că a fost șocat când a aflat că și fratele său are cancer

„Am primit un mesaj de la omul său de încredere, care mi-a spus că ieșise din operație, era treaz, se simțea bine și nu avea dureri”, a spus el despre starea Papei. „Așa că eram cu toții optimiști și speram la ce e mai bine”.

Deborah Prevost a spus că cei doi frați au vorbit săptămâna trecută, înainte ca soțul ei să meargă la spital.

„A sunat ca să ne spună ce urma să se întâmple”, a povestit ea.

Papa anunțase duminică faptul că urma să fie operat „în zilele următoare”, după ce medicii descoperiseră un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control medical.

„Continuăm să ne rugăm și încercăm să le ținem moralul ridicat amândurora”, a spus Deborah Prevost.

Papa a fost supus marți unei intervenții chirurgicale care a durat 90 de minute, la Spitalul Gemelli din Roma. Ulterior, medicii au stabilit că acesta suferă de adenocarcinom pulmonar, un tip de cancer care apare de obicei în partea exterioară a plămânului.

În timpul operației, medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, potrivit buletinului medical transmis de Vatican.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, a anunțat Vaticanul. „După intervenție, Papa s-a trezit normal și, după o scurtă perioadă de supraveghere, s-a întors în camera sa”.

Vaticanul a transmis miercuri dimineață că Suveranul Pontif a avut o „noapte liniștită” în spital.

Adenocarcinoamele se dezvoltă în celulele care produc mucus și reprezintă unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer pulmonar. Prognosticul pe termen lung depinde de mai mulți factori, printre care stadiul în care este descoperită boala și starea generală de sănătate a pacientului. Cu cât cancerul este depistat mai devreme, cu atât perspectivele sunt mai bune, iar tratamentele s-au îmbunătățit în ultimele decenii. Unele adenocarcinoame sunt descoperite în faze timpurii, înainte de apariția simptomelor, în timpul unor controale de rutină. În stadii mai avansate, cancerul pulmonar poate provoca tuse persistentă, dificultăți de respirație, oboseală și scădere în greutate.