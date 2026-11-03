Daniel trăiește de o lună în aeroport, dar habar nu are cum a ajuns acolo. Povestea pare desprinsă din fimul „Terminalul”

3 minute de citit Publicat la 10:40 03 Noi 2026 Modificat la 10:46 03 Noi 2026

Bărbatul nu își amintește însă cum a ajuns la Napoli și nici nu poate oferi prea multe detalii despre trecutul său. Foto: Getty Images

Un tânăr care spune că este suedez locuiește de mai bine de o lună în aeroportul Capodichino din Napoli. Povestea lui amintește de cea a personajului interpretat de Tom Hanks în filmul „Terminalul”, regizat de Steven Spielberg. Bărbatul susține că a fost jefuit la Roma, unde și-ar fi pierdut actele, pașaportul și banii. Nu își amintește însă cum a ajuns la Napoli și nici nu poate oferi prea multe detalii despre trecutul său, potrivit Il Messaggero.

În ultimele zile, mai mulți angajați ai aeroportului s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe Daniel, după ce au aflat că acesta va rămâne fără adăpost odată cu închiderea temporară a terminalului. Îngrijorați pentru situația lui, aceștia au anunțat Consulatul Suediei din Napoli.

Sâmbătă seara, tânărul s-a întâlnit cu consulul Pierluigi Petrone. Fotografia lui a fost transmisă reprezentanțelor consulare suedeze din Italia și Ambasadei Suediei de la Roma, care a preluat cazul și se ocupă acum de demersurile necesare pentru stabilirea identității sale.

„Sunt suedez, dar nu-mi amintesc nimic”, a spus Daniel în fața consulului. Povestea pe care o repetă este aceeași: ar fi fost bătut la Roma de un grup de persoane care i-ar fi furat actele, pașaportul și banii. Nu poate explica însă cum a ajuns ulterior la Napoli și nici ce căuta în capitala Italiei.

Situația lui amintește de cea a lui Viktor Navorski, personajul interpretat de Tom Hanks în filmul „Terminalul”, lansat în 2004. În producția regizată de Steven Spielberg, un bărbat dintr-un stat fictiv din Europa de Est rămâne blocat într-un aeroport din Statele Unite, după ce o lovitură de stat din țara sa îi anulează posibilitatea de a intra în SUA sau de a se întoarce acasă.

La fel ca personajul din film, Daniel a ajuns să își organizeze viața în aeroport. Un scaun a devenit pat, iar angajații și călătorii care au ajuns să îl cunoască îi oferă mici ajutoare. Potrivit celor care l-au întâlnit, tânărul nu a cerut niciodată nimic, dar a reușit să câștige simpatia celor din jur. Singurul lucru pe care și-l dorește acum este o pereche de pantofi noi.

Cum a ajuns cazul în atenția consulatului

Consulul Pierluigi Petrone a povestit că a aflat despre situația tânărului pe 15 octombrie, după ce a fost anunțat de angajații aeroportului.

„Pentru noi, povestea a început pe 15 octombrie, când Michela Di Vincenzo, de la sediul consular, mi-a semnalat telefonul primit de la angajații din Capodichino. Aceștia erau îngrijorați pentru soarta lui Daniel, mai ales că aeroportul urma să se închidă”, a povestit consulul.

Acesta a anunțat imediat ambasadoarea Suediei la Roma, Karin Höglund. Sâmbătă seara, în ajunul închiderii aeroportului, a mers personal la Capodichino pentru a verifica dacă tânărul se afla încă acolo.

„Am găsit doi polițiști de la Poliția de Frontieră care m-au ajutat să stau de vorbă cu tânărul și să trimit noi solicitări către consulatele italiene și Ambasada Suediei. De la Roma am primit un răspuns pozitiv și mi s-a transmis că au preluat cazul”, a explicat Pierluigi Petrone.

Consulul a mai dezvăluit că a fost contactat și de o tânără din Napoli, care locuiește și lucrează la Stockholm. Aceasta l-ar fi întâlnit pe Daniel înainte de a se întoarce în Suedia și a stat de vorbă cu el. Tânărul i-ar fi spus aceeași poveste.

În timpul vizitei de sâmbătă seara, consulul a observat că Daniel purta doar un tricou și i-a cumpărat un hanorac mai gros, pentru a-l proteja de frig. A revenit și a doua zi dimineață la aeroport, unde l-a găsit pe tânăr tot acolo, în timp ce bea o Coca-Cola.

„Trebuie să le mulțumesc tuturor angajaților din Capodichino pentru grija pe care au arătat-o față de acest tânăr străin. Napoli a demonstrat încă o dată că este un oraș solidar”, a mai spus consulul.

Autoritățile încearcă să-i afle identitatea

În prezent, autoritățile încearcă să stabilească cine este cu adevărat Daniel, care este numele său complet și dacă există vreo sesizare privind dispariția lui care ar putea ajuta la identificare.

Cazul este urmărit și de Ambasada Suediei, care intenționează să îl ajute să se întoarcă în țară după ce identitatea sa va fi confirmată.

„Cel mai important este că se află într-o stare fizică bună”, a concluzionat consulul Pierluigi Petrone.