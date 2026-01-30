De ce și-a limitat Jeff Bezos salariul la 80.000 de dolari pe an în perioada în care a condus Amazon: ”Sunt mândru de decizia mea”

Salariul său anual era apropiat de cel al unui angajat mediu Amazon din Statele Unite. FOTO: Getty Images

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 266 de miliarde de dolari, a dezvăluit că, în perioada în care conducea compania, salariul său a fost intenționat limitat la doar 80.000 de dolari pe an, potrivit Fortune.

În primii ani ai gigantului, Bezos susține că le-a cerut membrilor consiliului de administrație să nu îi acorde nicio formă de remunerație suplimentară, în afară de un salariu de bază modest.

„Dețineam deja o parte importantă din companie și nu m-am simțit confortabil să iau mai mult. Mă întrebam sincer: de ce aș avea nevoie de un stimulent în plus?”, a declarat Bezos într-un interviu acordat în 2024, la New York Times DealBook Summit. „Pur și simplu mi s-ar fi părut greșit.”

Salariu apropiat de cel al unui angajat mediu

Din punct de vedere tehnic, salariul său anual era apropiat de cel al unui angajat mediu Amazon din Statele Unite. Diferența uriașă vine însă din pachetul masiv de acțiuni pe care Bezos îl deține în continuare, în timp ce muncitorii din depozite sau curierii câștigă, în medie, între 20 și 22 de dolari pe oră.

Chiar și după vânzări importante de acțiuni, inclusiv înaintea nunții sale din 2025 cu Lauren Sánchez Bezos, fondatorul Amazon deține în continuare aproximativ 900 de milioane de acțiuni ale companiei, ceea ce îi menține averea mult peste pragul de 200 de miliarde de dolari. La aceasta se adaugă și Blue Origin, Washington Post și investițiile în companii precum Uber, Airbnb sau Workday.

„Sunt foarte mândru de această decizie”

Bezos a condus Amazon până în 2021 și deține în prezent puțin sub 10% din compania aflată pe locul doi în clasamentul Fortune 500. Pe tot parcursul mandatului său, salariul anual a rămas la nivelul de 80.000 de dolari, fără bonusuri.

„Sunt foarte mândru de această decizie”, a mai spus Bezos, explicând că ea reflectă modelul clasic al fondatorului-proprietar: averea nu vine din salarii sau bonusuri, ci din creșterea valorii acțiunilor deținute.

„Fondatorii dețin părți mari din companie. Nu au nevoie de pachete salariale generoase. Câștigul vine din valoarea acțiunilor”, a explicat el.

Menținerea unui salariu redus a avut și avantaje fiscale. O mare parte din avere a rămas blocată în acțiuni nevândute, ceea ce a contribuit la o rată efectivă de impozitare mai mică. În plus, mutarea sa din Seattle în Miami i-a permis să reducă și taxele pe venit.

Ce salarii au directorii marilor companii din lume

În contrast, salariile directorilor executivi din Big Tech au ajuns frecvent la zeci sau sute de milioane de dolari. Mark Zuckerberg, de exemplu, încasează simbolic un salariu de 1 dolar, dar rămâne printre cei mai bogați oameni din lume. Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a primit în 2025 un pachet de compensații de 96,5 milioane de dolari, iar Sundar Pichai, șeful Alphabet, a câștigat 226 de milioane de dolari într-un singur an. Cel mai mare pachet de plată rămâne însă cel al lui Elon Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Pentru criticii remunerațiilor excesive, cazul Bezos oferă doar un confort limitat: averea sa rămâne incomparabil mai mare decât cea a angajaților Amazon, iar fluctuațiile bursei pot adăuga sau șterge miliarde într-o singură zi.

Din perspectiva lui Jeff Bezos, însă, decizia de a-și limita salariul a fost o chestiune de principiu: o alegere menită să reflecte rolul de fondator și proprietar și să evite o discrepanță pe care el însuși ar fi considerat-o nepotrivită.