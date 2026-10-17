Deschis în 1907, Hotelul Plaza din New York se închide după 120 de ani. Restaurarea gigantului cu 282 de camere va dura peste 4 ani

Celebrul Hotel Plaza din New York se închide pentru cel puțin patru ani. Foto: theplazany.com

Celebrul Hotel Plaza din New York se pregătește să își închidă din nou porțile, de data aceasta pentru o amplă restaurare a fațadei sale istorice. Hotelul, inaugurat în 1907, se va închide în ianuarie 2027 și va rămâne astfel cel puțin patru ani, cât timp vor fi făcute lucrările de reparație și conservare a clădirii, scrie Times of India.

Reprezentanții Plaza spun că proiectul este unul complicat, tocmai pentru că imobilul are o valoare arhitecturală și istorică aparte. Lucrările trebuie făcute cu grijă, astfel încât fațada să fie reparată fără ca aspectul original al clădirii să fie compromis.

Va fi una dintre cele mai lungi perioade în care hotelul a fost închis în istoria sa modernă. Plaza a mai fost închis între 2005 și 2008, când a trecut printr-o renovare de 450 de milioane de dolari, de la hol până la acoperiș. Hotelul a rămas închis mai bine de un an și în timpul pandemiei, în 2020. De această dată însă, lucrările se vor concentra în principal asupra exteriorului clădirii.

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Un simbol al Fifth Avenue

Hotelul Plaza a fost inaugurat în 1907, la intersecția dintre Fifth Avenue și Strada 59, chiar lângă Central Park.

De mai bine de un secol, clădirea este una dintre cele mai cunoscute din Manhattan, atât prin arhitectură, cât și prin istoria sa. Plaza are statut de monument protejat, astfel că orice lucrare de restaurare trebuie să respecte reguli stricte de conservare.

Hotelul spune că lucrările la fațadă necesită o planificare atentă și coordonarea mai multor echipe și autorități, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care închiderea va dura cel puțin patru ani.

Plaza are 282 de camere și rămâne una dintre cele mai cunoscute adrese din New York. Poziția sa, chiar lângă Central Park, a făcut ca hotelul să apară de-a lungul timpului în numeroase filme și seriale și să găzduiască evenimente importante.

De ce trebuie reparată fațada

Departamentul pentru Clădiri din New York a transmis pentru CBS News că, la cea mai recentă inspecție, fațada Hotelului Plaza a fost considerată nesigură. Din acest motiv, în jurul clădirii a fost instalată o structură de protecție pentru pietoni.

Autoritățile au precizat însă că hotelul nu este obligat de oraș să se închidă pe perioada lucrărilor. Decizia de a opri complet activitatea pare să fi fost luată din cauza amplorii intervenției și a faptului că lucrările ar afecta serios funcționarea hotelului.

Astfel de verificări ale fațadelor sunt importante în New York, unde clădirile vechi pot deveni periculoase dacă bucăți de zidărie, metal sau alte materiale se desprind.

În cazul unei clădiri istorice precum Plaza, lucrările trebuie să respecte și regulile de conservare, astfel încât aspectul original al fațadei să fie păstrat.

Hotelul va fi închis cel puțin patru ani

Plaza se va închide în ianuarie 2027 și va rămâne închis cel puțin patru ani. Reprezentanții hotelului spun că amploarea lucrărilor va afecta prea mult activitatea de zi cu zi pentru ca hotelul să poată continua să funcționeze în această perioadă.

Deocamdată nu a fost anunțat costul proiectului și nici o listă completă a lucrărilor care vor fi făcute. Detaliile privind planificarea și executarea restaurării sunt încă analizate.

Durata mare a proiectului arată cât de dificil este să restaurezi o clădire istorică protejată, aflată într-una dintre cele mai aglomerate zone ale lumii. Echipele vor trebui să țină cont în același timp de siguranță, conservarea clădirii, logistica lucrărilor și impactul asupra celor care locuiesc sau lucrează în zonă.

Plaza a mai fost închis pentru renovări

Hotelul a mai trecut printr-o închidere de lungă durată între 2005 și 2008, când a fost renovat într-un proiect estimat la 450 de milioane de dolari.

Lucrările au vizat întreaga clădire, de la hol până la acoperiș. O parte a hotelului a fost transformată atunci în reședințe private, în timp ce spațiile publice istorice au fost păstrate.

Proiectul a fost considerat una dintre cele mai ambițioase transformări ale unui hotel din New York și a consolidat statutul Plaza atât ca hotel de lux, cât și ca reper rezidențial.

Hotelul a mai fost închis mai bine de un an în timpul pandemiei de coronavirus, în 2020. Atunci, însă, decizia a fost legată de restricțiile sanitare și de prăbușirea turismului, nu de lucrări de construcție.

Un simbol al New Yorkului

Plaza este mult mai mult decât un hotel. De-a lungul timpului, a apărut în filme precum „Singur acasă 2”, „Bride Wars” și „Marele Gatsby”.

Hotelul are un rol important și în seria de cărți pentru copii „Eloise”, scrisă de Kay Thompson, inclusiv în volumele „Eloise at the Plaza” și „Eloise at Christmastime”.

Pentru mulți, numele Plaza a devenit sinonim cu luxul clasic al New Yorkului. Saloanele de bal, tradiționalul ceai de după-amiază și apartamentele cu vedere spre Central Park au atras de-a lungul timpului turiști, celebrități și newyorkezi.

Tocmai de aceea restaurarea fațadei nu este doar o lucrare de întreținere a unei clădiri, ci și o încercare de a păstra o parte importantă din istoria arhitecturală și culturală a orașului.

Ce înseamnă închiderea Hotelului Plaza

Închiderea pentru cel puțin patru ani îi va afecta atât pe turiști și angajați, cât și pe oamenii care locuiesc permanent în partea rezidențială a clădirii.

CBS News notează că, deocamdată, nu este clar ce se va întâmpla cu acești rezidenți pe durata lucrărilor.

Pentru turiști, închiderea înseamnă că unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din New York nu va mai putea fi vizitat sau rezervat timp de câțiva ani.

Pentru specialiștii în conservarea clădirilor istorice, lucrările sunt însă necesare pentru ca fațada să rămână sigură și să-și păstreze aspectul original.

Când se va redeschide, Plaza ar trebui să își păstreze statutul de monument și imaginea pe care o are încă din 1907, dar cu o fațadă restaurată și pregătită să reziste pentru următoarele decenii.