Descoperire arheologică „fără precedent”: O statuie unică, de acum 11.000 de ani, a fost găsită într-una dintre cele mai vechi așezări

Statuie veche de 11.000 de ani, descoperită de arheologi la Karahan Tepe. Sursa foto: Ministerului Culturii și Turismului din Turcia

Descoperire arheologică unică în Turcia: o statuie antică a fost găsită într-unul dintre cele mai vechi sate din lume. Arheologii care lucrează la un sit din Epoca de Piatră au descoperit o reprezentare unică a unei persoane așezate pe spatele unui leopard. Statuia veche de 11.000 de ani ar putea reflecta fascinația acestei culturi pentru virilitate și masculinitate, spun experții.

Statuia a fost scoasă la lumină în această vară la Karahan Tepe (scris și Karahantepe), un sit neolitic din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia, transmis marți.

Statuia unică, înaltă de aproximativ 70 de centimetri, a fost realizată într-un „stil nemaivăzut până acum”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy, ministrul turc al Culturii și Turismului, în comunicat.

Arheologii au descoperit statuia pe o platformă care se întindea de-a lungul peretelui unei structuri circulare cu un diametru de aproximativ 3 metri, potrivit comunicatului.

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Unul dintre cele mai vechi sate cunoscute din lume

Karahan Tepe este unul dintre cele mai vechi sate cunoscute din lume. A fost construit în jurul anului 9750 î.Hr. în provincia Urfa din Turcia (cunoscută și sub numele de Șanlıurfa), unde au fost întemeiate și alte așezări timpurii, inclusiv Göbekli Tepe. Mai multe dintre aceste așezări timpurii au produs opere de artă enigmatice care înfățișează oameni și animale sălbatice.

În 2023, arheologii de la Karahan Tepe au scos la lumină o statuie enormă, veche de 11.000 de ani, care înfățișează un bărbat ținându-și penisul, posibil reprezentând un strămoș important. O altă sculptură în mărime naturală a unui bărbat care își ține penisul, cunoscută sub numele de „Omul din Urfa”, a fost descoperită în apropiere de Göbekli Tepe în 1993. Iar în 2022, arheologii care lucrau la situl de la Sayburç, în regiunea Urfa, au descoperit o scenă sculptată înfățișând doi leoparzi, un taur și un bărbat care își ține penisul.

Noua sculptură „pare a fi o versiune în oglindă a tipului cunoscut de reprezentare în care «animalul se află deasupra unui om»”, a declarat, pentru Live Science, Jens Notroff, arheolog specializat în perioada neolitică la Institutul Arheologic German, care nu a fost implicat în proiect.

„Această descoperire va avea un impact larg asupra comunității științifice”

O statuie reprezentând un om cu un leopard pe spate a fost descoperită anterior la Karahan Tepe și se află acum în colecția Muzeului din Șanlıurfa.

Notroff consideră că scena cu leopardul de la Sayburç și noua statuie care înfățișează o persoană pe un leopard ar putea fi legate.

„Leoparzii erau prădători felini comuni în această regiune”, a spus el. „Sunt animale viguroase și periculoase, așa că probabil reprezentau o pradă dificilă pentru vânătorii pricepuți. Acest lucru ar fi putut contribui la semnificația lor simbolică.”

Deși semnificația exactă a motivului care combină omul și leopardul nu este cunoscută, Notroff a sugerat că acesta ar putea avea legătură cu curajul sau forța.

„Un individ înfățișat fără teamă printre aceste animale, așa cum apare la Sayburç, sau chiar aparent stăpânind unul dintre ele, precum în această nouă sculptură de la Karahan Tepe, ar putea fi interpretat ca un simbol al puterii, al controlului asupra acestei forțe și a acestui pericol”, a spus Notroff.

Potrivit comunicatului, statuia ar putea oferi, de asemenea, informații importante despre primele așezări umane din regiune.

„Cred că această descoperire, care deschide calea către noi întrebări despre cele mai timpurii perioade ale istoriei umane, va avea un impact larg asupra comunității științifice”, a declarat Ersoy.