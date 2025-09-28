Descoperirea de sub ape: Cum au devenit armele din Al Doilea Război Mondial casă pentru crabi și stele de mare

1 minut de citit Publicat la 20:32 28 Sep 2025 Modificat la 20:39 28 Sep 2025

Un submersibil a filmat crabi, viermi și pești dezvoltându-se pe suprafața munițiilor din Al Doilea Război Mondial. sursa foto: Getty

Doar în apele germane se află aproximativ 1,5 milioane de tone de arme scufundate, majoritatea provenind din cele două războaie mondiale ale secolului XX.

Un submersibil a filmat crabi, viermi și pești dezvoltându-se pe suprafața munițiilor din Al Doilea Război Mondial, despre care se credea că sunt toxice pentru viața marină, scrie Euronews.

La un fost loc de depozitare a armamentului, în Marea Baltică, cercetătorii au descoperit mai multe viețuitoare instalate pe focoase decât în sedimentele marine din jur.

„Ne așteptam să vedem mult mai puține animale de orice fel. Dar s-a dovedit contrariul”, a spus autorul studiului, Andrey Vedenin, de la Institutul de Cercetări Senckenberg din Germania.

Conflictele trecute și-au lăsat amprenta asupra oceanelor lumii, a adăugat acesta. Relicvele scufundate pot conține urme nucleare, chimice și explozivi precum TNT.

Epave, arme și biodiversitate surprinzătoare

Nu este primul caz în care viața marină înflorește în locuri poluate. Studii anterioare au arătat că epavele și fostele complexe de arme au devenit adevărate refugii de biodiversitate.

În noua cercetare, echipa a filmat colonii de anemone, stele de mare și alte organisme acvatice în Golful Lübeck, la țărmul Germaniei. Ele se dezvoltau pe fragmente de bombe zburătoare V-1, folosite de Germania nazistă.

„În mod normal, nu studiezi ecologia bombelor”, a comentat James Porter, ecolog la Universitatea din Georgia, care nu a fost implicat în studiu.

Rezultatele au fost publicate joi în revista Communications Earth and Environment.

De ce aleg animalele aceste arme?

Creaturile marine ar putea fi atrase de suprafețele dure – extrem de rare în Marea Baltică, unde fundul mării este predominant nămolos și nisipos. Pietrele și bolovanii naturali au fost scoși din apă pentru construcții în secolele XIX și XX, a explicat Vedenin.

Zona este, de asemenea, relativ izolată de activitatea umană din cauza contaminării chimice, ceea ce a creat un fel de „bulă de protecție” în care vietățile reușesc să prospere, în ciuda riscurilor toxice.

Cercetătorii speră acum să calculeze câtă contaminare a fost absorbită de organisme și să observe dacă acestea pot să se reproducă pe termen lung.

Natura găsește mereu o cale

Astfel de studii arată cum natura profită de urmele lăsate de oameni pentru a supraviețui. David Johnston, biolog în conservarea marină la Universitatea Duke, a amintit că recent a cartografiat epave din Primul Război Mondial de pe râul Potomac, în Maryland, care au devenit habitate pentru fauna sălbatică.

„Cred că este o mărturie extraordinară a forței vieții”, a spus Johnston.