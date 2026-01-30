Descoperiri arheologice de tezaur, în timpul lucrărilor la linia feroviară HS2: 450.000 de artefacte sunt deja într-un depozit secret

Arheologii au descoperit numeroase comori, în timpul lucrărilor la linia feroviară HS2. Sursa foto: Facebook/ HS2 Ltd

Arheologii au descoperit și scos la lumină numeroase comori, în timpul lucrărilor la controversata linie feroviară High Speed Two Limited (HS2) din Marea Britanie. Cele 450.000 de obiecte, care sunt păstrate într-un depozit secret, includ și o posibilă etichetă a unui gladiator roman, un topor de mână care ar putea avea peste 40.000 de ani și proteze dentare din aur din secolul al XIX-lea, potrivit BBC.

Este vorba despre o cantitate și o varietate „fără precedent” de artefacte, care vor oferi noi perspective asupra trecutului Marii Britanii, afirmă Centrul pentru Arheologie Britanică.

În Regatul Unit, marile proiecte de construcții trebuie să includă evaluări arheologice ale terenurilor ca parte a procesului de planificare, pentru a proteja siturile de patrimoniu.

1.000 de arheologi au fost implicați în săpături de-a lungul traselui HS2

Din 2018, aproximativ 1.000 de arheologi au fost implicați în 60 de săpături de-a lungul traseului pe care HS2 este planificat să îl urmeze între Londra și Birmingham.

Deși ruta nu este programată să fie deschisă înainte de 2033, din cauza întârzierilor, arheologii spun că munca de teren este în mare parte finalizată.

Locația depozitului este un secret bine păzit, din motive de securitate. Tot ce se poate spune este că se află în Yorkshire. În interior se găsesc rafturi peste rafturi cu paleți, încărcați cu aproximativ 7.300 de cutii cu obiecte istorice destinate cercetărilor viitoare.

Viitorul multor obiecte – inclusiv dacă vor rămâne în depozit sau vor fi expuse – este încă neclar, la fel și problema proprietății acestora.

„Situri noi și captivante, care acoperă peste 10.000 de ani din trecutul nostru”

Historic England a lăudat echipa pentru dezvăluirea unor „situri noi și captivante, care acoperă peste 10.000 de ani din trecutul nostru”.

Totuși, construirea HS2 a schimbat peisajul de-a lungul traseului său, tăind câmpuri și comunități și stârnind opinii împărțite.

Criticii, precum Greg Smith, deputat pentru Mid Buckinghamshire, spun că explozia costurilor, întârzierile, satele abandonate și daunele aduse mediului natural și istoric înseamnă că proiectul nu merită realizat.

„Nu ar fi trebuit să coste contribuabilul zeci de miliarde de lire pentru a construi o cale ferată pe care nimeni nu o vrea și care aduce atâta distrugere”, spune Smith.

HS2 a răspuns: „Directorul executiv Mark Wild a fost clar că livrarea generală a proiectului HS2 a fost inacceptabilă și este hotărât să pună capăt ciclului de creșteri ale costurilor și întârzieri.”

„Echipa noastră specializată în arheologie și contractorii au excavat cu grijă numeroase situri și au dat dovadă de respect pe parcursul acestor lucrări.”

„Dacă HS2 este un lucru bun sau rău este discutabil, dar vă spun un lucru: dacă ar fi construit calea ferată și nu ar fi făcut arheologia, asta ar fi fost și mai tragic”, a spus istoricul Graham Evans, președintele Societății Câmpurilor de Bătălie din Northamptonshire.

Ce conține acum depozitul secret cu artefacte

Depozitul conține piese spectaculoase, precum capete de statui romane și un pandantiv de aur cu „trei lei” din secolele XIII–XIV.

Pe podea, într-o zonă, se află un sicriu gol din 1799, învelit în folie cu bule, iar lângă el unul mai mic, înfășurat cu bandă adezivă – amintiri tulburătoare că acest depozit reprezintă o imagine a unor vieți reale trăite cândva.

Unele dintre obiectele descoperite au fost deja prezentate publicului.

BBC a prezentat informații despre șase, care nu au fost niciodată expuse.

Topor de mână paleolitic

Experții cred că are peste 40.000 de ani și a fost realizat de neanderthalieni sau de o specie umană și mai veche.

Găsit în zona Edgcote din Northamptonshire, are o muchie ascuțită, probabil destinată tranșării animalelor. Topoarele de mână erau ținute în palmă, nu atașate de un mâner din lemn.

„Este ceva foarte tactil la el atunci când îl ții”, a spus dr. Sara Machin, coordonatoarea descoperirilor pentru Access +, consorțiul de arheologi responsabil de proiect. „Chiar și acum se potrivește perfect în mâna mea.”

Etichetă de gladiator roman

Această mică bucată de os subțire sculptat poartă o inscripție. Experții se așteaptă ca, dacă ar fi completă, să fi fost: „DOMINE VICTOR VINCAS FELIX” sau „Stăpâne Victor, să învingi și să ai noroc.”

Descoperită în Northamptonshire, Machin spune că ar fi putut aparține unui gladiator roman activ sau retras, sau chiar să fi fost un suvenir al unui spectator, deși nu există dovezi ale unei arene sau ale unui circ în acea zonă.

A fost recuperată dintr-un vas mare de ceramică ce conținea rămășițe umane incinerate, cu un X pe capac.

Dr. John Pearce, lector în arheologie la King’s College London, a spus că o legătură cu un gladiator este posibilă, dar a adăugat că „analize criminalistice suplimentare ale mormântului ar putea scoate la iveală o altă poveste”.

Fusaiolă anglo-saxonă

Se crede că este realizată din femur de vită; această fusaiolă decorată, folosită pentru a oferi greutate la torsul firelor, a fost scoasă la lumină pe un teren agricol din apropiere de Bishopstone, Buckinghamshire.

„Este o dovadă foarte interesantă a progreselor textile din perioada anglo-saxonă”, a spus Willow Major, asistent post-excavare.

Suprafața sa lustruită o face să creadă că a fost folosită intens și a fost foarte dragă cuiva. Interesant este că motivul cerc-și-punct a fost găsit și pe unelte de tors din epoca fierului, mult mai veche.

Zar medieval

Un zar mic, lustruit, recuperat dintr-un sat medieval părăsit din Lower Radbourne, Warwickshire, seamănă cu cele moderne, dar are un sistem diferit de numerotare.

Imperfecțiunile sale, cu o față mai lungă decât celelalte, îl diferențiază de zarurile produse în masă de astăzi.

Figurină cu un mops găsită într-un mormânt

Această figurină completă reprezentând un câine mops așezat, din porțelan alb glazurat cu detalii negre, a fost găsită în mormântul unei femei neidentificate din Grădinile St James, Euston.

Se crede că a fost realizată la fabrica de porțelan Derby, în jurul anilor 1770–1800.

Proteze dentare din aur din secolul al XIX-lea

„Fiecare cutie are o surpriză”, a spus Machin în timp ce desfăcea poate cel mai bizar obiect de aici, datat probabil din secolul al XIX-lea: un set de proteze dentare inferioare din aur, găsit la vechea biserică St Mary din Stoke Mandeville.

Conține șase dinți și are un număr ștanțat pe interior.

„Sunt obiecte, dar toate sunt legate de oameni”, a spus Machin. „Este vorba despre oamenii care au trăit în aceste zone de-a lungul a mii de ani și despre faptul că putem începe să scriem poveștile vieților lor și ce ne pot ele spune.”

O amploare „extraordinară”

„Dimensiunea este cea care face totul atât de extraordinar”, spune Neil Redfern de la Consiliul pentru Arheologie Britanică, comparând HS2 cu alte mari proiecte de dezvoltare.

„Dar lungimea proiectului și peisajele și locurile prin care a trecut HS2 fac ca această colecție de situri și materiale să fie atât de interesantă. Potențialul de cercetare al acestui material este remarcabil.”

El consideră că descoperirile ar putea ajuta oamenii să înțeleagă schimbările peisajului, atât în prezent, cât și în trecut.

Pentru a aprofunda aceste povești, arheologii au intrat acum în a doua fază a lucrărilor, care include verificări suplimentare ale stării, curățării și conservării obiectelor.

Există planuri suplimentare pentru a expune artefactele. Obiecte din cimitirul saxon de la Wendover, unde au fost descoperite 122 de morminte, vor fi expuse pentru prima dată într-o expoziție la muzeul Discover Bucks.

Totuși, viitorul altor obiecte este mai puțin clar.

Obiectele arheologice descoperite în timpul lucrărilor vor aparține fie guvernului, fie proprietarilor terenurilor

Un purtător de cuvânt al HS2 a explicat că, potrivit legislației engleze privind proprietatea, obiectele arheologice și istorice descoperite în timpul lucrărilor vor aparține fie guvernului, fie proprietarilor terenurilor.

„Ocazional, proprietarii pot dori să păstreze dreptul de proprietate asupra obiectelor, caz în care acestea le vor fi returnate”, a spus acesta.

Charlotte Self, manager de arhivă al proiectului, a spus că ea și echipa ei le cer proprietarilor să le doneze, acolo unde este posibil, pentru ca oamenii de-a lungul traseului să se poată bucura de ele.

„Mi-ar plăcea ca majoritatea acestor obiecte să ajungă în muzeele locale din apropierea locurilor unde au fost găsite”, a spus ea.