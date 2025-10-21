Din 2026, SUA vor avea o nouă monedă de un dolar cu chipul lui Steve Jobs

Seria American Innovation Coin, lansată în 2018, prezintă câte o monedă de 1 dolar pentru fiecare dintre cele 50 de state americane, cu scopul de a celebra inovațiile poporului american. Sursa foto: Hepta

Moneda de 1 dolar cu chipul lui Steve Jobs, care va intra în circulaţie în ianuarie 2026, face parte din seria „American Innovation Coin” şi a fost propusă de statul California pentru a celebra geniul fondatorului Apple, la aproape 15 ani de la moartea sa.

Au trecut paisprezece ani de la moartea lui Steve Jobs, însă influența sa asupra tehnologiei rămâne profundă. Fiecare dispozitiv care îi poartă numele - de la Apple II la Macintosh, Mac, iPhone și iPad - continuă să fie un simbol al creativității. Pentru a-i onora amintirea, Monetăria Statelor Unite, reprezentând statul California, a anunțat emiterea unei noi monede de 1 dolar, publicând desenele oficiale, relatează Corriere della Sera.

Moneda face parte din seria American Innovation Coin, lansată în 2018, care prezintă câte o monedă de 1 dolar pentru fiecare dintre cele 50 de state americane, cu scopul de a celebra inovațiile poporului american.

Printre monedele emise, Minnesota celebrează invenția refrigerării mobile: aceasta înfățișează un camion din anii 1940, simbolizând o inovație care a făcut posibilă transportul alimentelor proaspete în siguranță și pe distanțe lungi.

Iowa îl comemorează pe Dr. Norman Borlaug, agronom și ecologist, înfățișat ținând în mână un snop de grâu și niște spice, evidențiind munca sa de pionierat în dezvoltarea de culturi capabile să hrănească populația mondială în creștere.

Pe de altă parte, Wisconsin înfățișează supercomputerul Cray-1, dezvoltat de Seymour Cray în 1976; designul accentuează forma „C”, o referință atât la numele Cray, cât și la cuvântul „computer”.

Cum este realizată moneda cu chipul lui Steve Jobs

Moneda, creată de Elana Hagler, designer din cadrul Programului Artistic Infusion, și sculptoarea Phebe Hemphill, îl înfățișează pe tânărul Steve Jobs, purtând puloverul său negru cu guler înalt, blugi și adidași, stând pe dealurile din nordul Californiei. Expresia sa dezvăluie modul în care mediul îi poate inspira viziunile despre tehnologii simple și intuitive, la fel ca natura însăși.

Pe margine, moneda prezintă inscripțiile „Statele Unite ale Americii”, „California” și „Steve Jobs”, reprezentând identitatea și povestea unui californian și visul pe care l-a lăsat în urmă pentru lume. Pe aceeași față este prezentat și sloganul „Creează ceva minunat”, o referință la filosofia care i-a ghidat întreaga carieră.

Reversul, identic pe toate monedele din serie, înfățișează Statuia Libertății cu motto-ul național „În Dumnezeu avem încredere”, ca pe toate bancnotele americane.

Monedele vor fi disponibile începând cu ianuarie 2026 și pot fi comandate pe site-ul oficial al Monetăriei SUA. O singură monedă va costa 13,25 dolari, în timp ce seturile de patru monede, care includ celelalte trei monede, se vor vinde cu 27,50 dolari. Vor fi disponibile și pachete de 25 de monede și seturi de 100 de monede.

Propunerea lansată în februarie de guvernatorul Californiei

Inițiativa de a-l include pe Steve Jobs în colecție provine dintr-o propunere a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, prezentată în februarie. Potrivit lui Newsom, Jobs întruchipează perfect legătura dintre inovație și spiritul californian.

De la fondarea Pixar Animation Studios, unde a creat primul lungmetraj din lume complet animat pe computer, Toy Story, până la rolul său de cofondator și CEO al Apple, Jobs a revoluționat modul în care oamenii folosesc și experimentează tehnologia. Cariera sa a devenit un simbol al viziunii și creativității: sub conducerea sa, Apple a lansat produse care au marcat etape importante în istoria informaticii, cum ar fi Apple II - primul microcomputer produs în masă - și Macintosh, primul computer personal de larg consum cu o interfață grafică, permițând utilizatorilor să interacționeze vizual cu ceea ce au creat.

Abordarea lui Jobs se bazează pe ideea de a face tehnologia accesibilă tuturor, transformând instrumente complexe în experiențe simple și imediate. Această filozofie a dat naștere iPod-ului, iPhone-ului și iPad-ului, dispozitive care redefinesc interacțiunea zilnică cu lumea digitală.