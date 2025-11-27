Doi deţinuţi au evadat dintr-o închisoare din Franţa după ce au tăiat gratiile cu lame „livrate” cu drona. Bărbații se aflau în izolare

Franţa are unele dintre cele mai aglomerate închisori din Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Doi deţinuţi au evadat în noaptea de miercuri spre joi dintr-o închisoare din Dijon, în zona de centru-est a Franţei, tăind gratiile celulei lor, informează EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Bărbații au tăiat gratiile celulei cu lame despre care procurorii spun că ar fi fost livrate cu o dronă, potrivit Euronews. Cei doi, care apoi au folosit pături pentru a sări peste gardul cu sârmă ghimpată, se aflau în izolare, fără contact cu lumea exterioară. Amândoi sunt considerați periculoși.

Dubla evadare a fost descoperită la ora 7:00 dimineaţa, în timpul controalelor de rutină ale personalului din aripa securizată a închisorii.

Fugarii sunt un bărbat în vârstă de 19 ani, aflat în arest preventiv din octombrie 2024 pentru acuzaţii de droguri, şi un bărbat în vârstă de 32 de ani, închis din aprilie 2023 pentru ameninţări şi violenţă domestică, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Închisoarea Dijon este vetustă şi este una dintre cele şase unităţi penitenciare care vor beneficia de un plan „zero telefoane mobile” anunţat recent.

Situată chiar în oraşul Dijon, unitatea găzduieşte 311 deţinuţi într-un spaţiu proiectat pentru 180 de persoane, reprezentând o rată de ocupare de 173%, conform ultimelor cifre de la Ministerul Justiţiei.

Surse poliţieneşti citate de ziarul local Le Bien Public au confirmat evadarea, pentru care s-a folosit un fierăstrău, şi au specificat că unul dintre evadaţi este membru al DZ Mafia, o organizaţie criminală cu legături cu traficul de droguri, şi că a fost încarcerat pentru o reglare de conturi letală care a avut loc în oraşul Montbeliard (nord-estul Franţei).

Într-o declaraţie publicată pe X, sindicatul Force Ouvriere Justice a afirmat că avertizează de luni de zile cu privire la „deteriorarea alarmantă a condiţiilor de securitate” din unitate şi a denunţat „orbirea totală” a conducerii.

Această evadare vine la doar câteva zile după cea a unui deţinut din penitenciarul Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine) în timpul unei ieşiri cu alţi deţinuţi la planetariul din oraş.

Miercuri, trei organizaţii profesionale care reprezintă directorii de închisori l-au criticat pe ministrul justiţiei pentru că „a dedicat toate resursele unui stat îndatorat” unităţilor de combatere a criminalităţii pentru cei mai periculoşi traficanţi de droguri, pe care le-a creat, „în timp ce marea majoritate a serviciilor sunt epuizate financiar”.

Numărul deţinuţilor din închisorile franceze era de 84.862 la 1 octombrie 2025, o uşoară creştere faţă de cifra înregistrată la 1 septembrie.

Închisorile franceze aveau doar 62.501 de locuri operaţionale la 1 octombrie, reprezentând o rată de ocupare a închisorilor de 135,8%.

Franţa are unele dintre cele mai aglomerate închisori din Europa, ocupând locul trei după Slovenia şi Cipru, potrivit unui studiu publicat în iulie de Consiliul Europei.