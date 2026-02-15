Doi prieteni din școala primară au avut o idee atipică și astăzi încasează 50 de milioane de pesos pe lună

Astăzi, compania produce aproximativ 10.000 de kilograme de gheață pe lună. Foto: Getty Images

Dintr-o prietenie începută în copilărie s-a născut o afacere care a schimbat felul în care este privit un produs banal din gastronomie. Hielo Prisma, fondată de Hernán Biglia și Máximo Fioravanti, este prima fabrică de gheață transparentă din Argentina. Cei doi sunt parteneri de șapte ani, dar se cunosc de o viață, scrie TN.

De la experiment acasă la produs premium în baruri

Ideea nu a pornit dintr-un plan de business clasic, ci dintr-o experiență personală. Fioravanti, inginer și gazdă frecventă a întâlnirilor cu prietenii, observase în străinătate un tip de gheață care răcește băuturile fără să le dilueze rapid, diferită de cea obișnuită pe piața argentiniană. A realizat că un astfel de produs lipsea complet la nivel local.

„Voia să îmbunătățească experiența invitaților și, într-o zi, mi-a arătat o bucată de gheață pe care o tăiase cu fierăstrăul”, povestește Biglia. De la acel experiment la afacere a fost doar un pas: șase cuburi de gheață, o ladă frigorifică din polistiren și un tur al 20 de baruri, cu un pahar și o sticlă de whisky pentru demonstrație. Reacțiile au fost imediate.

Pornit dintr-un prototip realizat într-un congelator de apartament, proiectul a ajuns rapid în barurile din Buenos Aires. Astăzi, compania produce aproximativ 10.000 de kilograme de gheață pe lună, livrează către restaurante și baruri specializate, iar de câteva luni vinde și către publicul larg, ca produs diferențiat. „Producția la scară industrială este cu totul altceva. E greu de tăiat și necesită echipamente speciale”, explică Biglia.

O asociere care funcționează

Cei doi antreprenori au 44 de ani și sunt prieteni din școala primară. Deși mai colaboraseră ocazional, nu porniseră niciodată o afacere împreună până la această idee.

Rolurile s-au împărțit natural: Fioravanti s-a ocupat de partea tehnică, iar Biglia de dezvoltarea comercială. Deși provenea dintr-un cu totul alt domeniu, mai exact imagine și sunet, Biglia s-a implicat total în proiect.

Momentul în care au decis să se dedice exclusiv afacerii a venit când cererea a început să depășească mult capacitatea de producție. Fioravanti s-a implicat full-time aproape de la început, iar Biglia i s-a alăturat între 2021 și 2022. „A devenit clar că trebuie să ne concentrăm doar pe asta, altfel nu făceam față comenzilor”, spune el.

Cum pe piață nu existau utilaje potrivite, au decis să le construiască singuri. Au realizat planurile și au dezvoltat propria tehnologie de răcire. În prezent, au șase mașini funcționale și o a șaptea în curs de finalizare.

Mai mult decât simplă gheață

Numele „Prisma” trimite la ideea de claritate și puritate, asemenea unui cristal. Conceptul se reflectă în produs: bucăți mari, geometrice, perfect transparente, gândite pentru cocktailuri în care gheața nu este doar un element utilitar, ci parte din experiență.

Diferența față de gheața obișnuită se bazează pe trei aspecte. În primul rând, funcțional: piesele mari au o suprafață de contact mai mică raportată la volum, ceea ce încetinește topirea și reduce diluarea băuturii.

Al doilea element este cel estetic: transparența totală și tăietura precisă îi oferă un aspect asemănător sticlei. În al treilea rând, componenta creativă: barmanii au început să folosească gheața ca element de design, congelând în interior flori sau fructe ori solicitând forme speciale, cum ar fi sferele. Toate acestea au poziționat Hielo Prisma drept un produs premium în industria cocktailurilor.

Planuri de viitor

Compania lucrează în principal cu baruri și restaurante din Buenos Aires și zona de nord, cu livrări și în orașe precum Mar del Plata și Córdoba. Are și clienți din zona de organizare de evenimente.

Producția lunară este de aproximativ 10.000 de kilograme, iar cifra de afaceri ajunge la circa 50 de milioane de pesos pe lună, deși consumul a scăzut față de anul precedent. Echipa numără șapte angajați.

Exportul produsului în sine nu este practic, însă know-how-ul da. „Cel mai eficient este să exportăm modelul de business sau utilajele”, spune Biglia. De altfel, compania oferă deja consultanță unui proiect similar din Paraguay.

Schimbarea mentalității consumatorului

Extinderea către publicul larg a adus o provocare suplimentară: educarea consumatorului. În baruri, gheața mare și transparentă este deja standard. În mediul casnic, însă, persistă ideea că un pahar plin cu gheață înseamnă mai puțină băutură.

„Trebuie explicat că mai multă gheață nu înseamnă mai puțin cocktail, ci o temperatură mai bine menținută”, spune Biglia. Piesa mare se topește mai lent și păstrează băutura rece fără să o dilueze rapid.

Obiectivul nu este înlocuirea gheții clasice, ci promovarea unui consum special, asociat momentelor deosebite, întâlnirilor acasă sau cocktailurilor clasice unde precizia contează. În acest context, gheața devine element central, nu simplu accesoriu.

La șapte ani de la primul prototip, afacerea a crescut constant. „Am început într-un garaj, apoi într-un spațiu de 70 de metri pătrați în Chacarita, iar acum lucrăm într-un depozit de 400 de metri”, povestește Biglia. Între primul prototip și prima vânzare oficială a trecut un an.