Două iranience care duceau o viață de lux în SUA au fost arestate de ICE după ce s-a aflat cine erau, de fapt

Hamideh Soleimani Afshar și Sarinasadat Hosseiny sunt rude ale fostului comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, Qassem Soleimani, asasinat de SUA în 2020 FOTO: Facebook/ Instagram

Sarinasadat Hosseiny, 25 de ani, și mama ei, Hamideh Soleimani Afshar, 47 de ani, sunt rude ale fostului comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, Qassem Soleimani. Mama și fiica au fost arestate de agenți federali de imigrare vineri, după ce statutul lor de rezident permanent în SUA a fost revocat de secretarul de stat Marco Rubio, pe fondul conflictului SUA/Israel cu Teheranul, potrivit New York Post.

Cele două au fost reținute de agenții ICE din cauza legăturilor lor cu regimul iranian, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Cu toate acestea, fiica lui Soleimani a declarat că afirmațiile guvernului american sunt false și că mama și fiica „nu au absolut nicio legătură” cu regimul politic. Generalul Soleimani a fost asasinat în ianuarie 2020 printr-un atac cu dronă americană pe aeroportul din Bagdad, în Irak, la ordinul lui Trump.

Hosseiny s-a mutat în SUA în 2015 cu viză de student și a primit azil în 2019. A obținut rezidență permanentă în 2023, în timpul administrației Biden. Afshar a intrat în SUA cu viză de turist în 2015 și a primit, de asemenea, azil în 2019. Ea a devenit titulară de „green card” în 2021, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

DHS a adăugat că mama a declarat că a vizitat Iranul de patru ori după obținerea „green card”-ului, în cererea sa de naturalizare din 2025. Departamentul a spus: „Călătoriile ei în Iran arată că solicitările de azil au fost frauduloase”.

Postările strănepoatei liderului militar arătau o viață foarte diferită de idealurile regimului unchiului ei. Pe rețelele sociale, tânăra de 25 de ani apărea călătorind prin SUA în orașe renumite pentru petreceri precum Miami și Las Vegas, trăind totodată o viață luxoasă în Los Angeles.

Ea a postat și fotografii în ținute provocatoare la festivaluri precum Coachella sau înainte de ieșiri în oraș. Mama ei ar fi numit America „Marele Satan” în postări pe rețelele sociale, în timp ce locuia în California, potrivit DHS.

Deși fiica lui Soleimani, Narjes Soleimani, a spus că cele două „nu au nicio legătură” cu regimul politic iranian, DHS susține contrariul. Guvernul SUA a declarat: „Afshar Soleimani a promovat această propagandă pentru regimul terorist al Iranului, în timp ce se bucura de un stil de viață luxos în Los Angeles, lucru demonstrat de postările frecvente de pe contul ei de Instagram, recent șters”.

DHS a mai adăugat: „Pe lângă anularea statutului de rezident permanent legal al lui Hamideh Soleimani Afshar și al fiicei sale, soțului lui Afshar i s-a interzis, de asemenea, intrarea în Statele Unite”.

Acest caz face parte dintr-o acțiune mai amplă împotriva persoanelor cu presupuse legături cu Teheranul care trăiesc în SUA. DHS a precizat că Marco Rubio a revocat și statutul legal al doctoriței Fatemeh Ardeshir-Larijani, conferențiar la prestigiosul Winship Cancer Institute al Universității Emory din Atlanta, potrivit New York Post.

Aceasta este fiica fostului secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care a fost asasinat pe 17 martie.