Două turiste franceze au primit amenzi record după ce au intrat pe pista de decolare ca să nu piardă avionul

Pentru că au ajuns în întârziere la aeroport, cele două turiste franceze au forţat poarta de îmbarcare pentru a ajunge la avion pe pistă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Două turiste franceze au ajuns la aeroportul din Treviso, Italia cu 5 minute înainte de plecarea avionului cu care ar fi trebuit să decoleze, astfel au decis să intre pe pistă pentru a nu rata călătoria. Cele două femei au primit o amendă de peste 2.000 de euro fiecare.

Femeile au ajuns la aeroport în grabă, gâfâind, teribil de târziu, cu doar cinci minute înainte de plecare. S-au grăbit spre poarta de îmbarcare, dar au găsit-o închisă. În acel moment, au avut ideea genială de a forța intrarea pentru a ajunge la avion pe pistă. Firește, toate alarmele posibile s-au declanșat, iar poliția de frontieră le-a oprit imediat, relatează Il Messaggero.

Aşa că cele două turiste franceze care se îndreptau spre Toulouse nu numai că au pierdut zborul, dar acum trebuie să plătească o amendă de peste 2.000 de euro fiecare.

Femeile au ajuns la aeroportul Canova din Treviso în jurul orei 12:50 pentru a se îmbarca în zborul spre Toulouse care decola la ora 12:55. După ce au trecut în grabă de controlul de securitate, au ajuns la poartă doar pentru a găsi ușile închise, deoarece îmbarcarea pasagerilor se terminase, iar avionul era pregătit pentru plecare și decolare.

În ciuda avertismentului personalului de la sol, cele două pasagere au decis să forțeze, fără autorizație, ușa de acces la pistă, care era dotată cu alarmă sonoră și supraveghere video, cu intenția de a ajunge la aeronava care se pregătea de decolare și de a se îmbarca.

Oprite imediat de personalul de la sol al companiei de administrare a aeroportului, fără a afecta siguranța și fluxul de trafic al aeronavei parcate și cu intervenția rapidă a personalului Poliției de Frontieră, acestea au fost identificate și amendate cu 2.064 de euro fiecare, care trebuie plătiți în termen de 60 de zile (amenda aplicabilă în acest caz variază între 1.032 și 6.197 de euro).