Fenomen rar și spectaculos în munții din Turcia produs de ninsoare și vânt. Ce sunt „rulourile de zăpadă” și cum se formează

„Rulourile de zăpadă”, un fenomen rar întâlnit în natură, s-a produs în munții din Turcia FOTO: Hepta

Un fenomen rar întâlnit în natură și, în același timp, spectaculos, a fost semnalat în munții din Turcia, în urma căderilor masive de zăpadă din ultima săptămână și a vântului puternic.

Din cauza ninsorilor abundente care au avut loc săptămâna trecută pe Muntele Ilgaz, una dintre cele mai importante stațiuni de schi din Turcia, stratul de zăpadă a ajuns la 80 de centimetri. Zăpada și vântul au dus la formarea „rulourilor de zăpadă”, un fenomen rar întâlnit în natură.

Cu o altitudine de 2.587 de metri, vârful Büyük Hacet, situat la granița dintre provinciile Kastamonu și Çankırı, precum și Muntele Ilgaz se numără printre cele mai importante centre de schi și turism de iarnă din Turcia. După precipitațiile intense din ultimele săptămâni din regiune, grosimea stratului de zăpadă a ajuns la aproximativ 80 de centimetri.

Rulourile de zăpadă se formează atunci când vântul smulge zăpada de la suprafață și o rostogolește în jos.