Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere

Ashmita se întoarce după 2 ani acasă și își umple bagajul cu dulciuri FOTO: captură video TikTok

Un videoclip cu o tânără din Nepal care se întoarce acasă după ce a muncit doi ani în Europa s-a viralizat pe TikTok. Filmarea este cutremurătoare pentru cei mai mulți oameni de pe bătrânul continent și arată cât de simple sunt bucuriile acestor oameni care pleacă la mii de kilometri distanță de casă cu speranța că ei și ai lor vor avea o viață mai bună.

În ultimii doi ani, Ashmita a lucrat în Marea Britanie și în tot acest timp nu și-a văzut familia. Dar momentul reîntoarcerii acasă a venit luna aceasta, iar tânăra s-a filmat în timp ce-și pregătea bagajele, cu trei zile înainte de plecare.

Tânăra nepaleză a umplut o valiză mare doar cu dulciuri care pentru cei mai mulți europeni sunt comune, însă la ea acasă, în Nepal, sunt rare.

Zâmbind fericită, Ashmita s-a așezat pe podea, cu valiza desfăcută în față și cu o mulțime de cutii cu dulciuri lângă ea. Ca să salveze spațiu, ea desface cutiile și varsă conținutul în bagaj. Aranjează bomboanele, adaugă apoi niște cutii cu napolitane, iar deasupra lor pune câteva haine pentru copii și o pereche de teniși.

Videoclipul s-a viralizat pe TikTok și a primit mii de reacții. Printre comentatori s-au numărat și câțiva români.

„Nici nu știți câte lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. Cât dor și câtă durere”, a scris un român pe TikTok. „Așa am fost cândva și noi”.