Focar de hepatită A la graniţa României. Destinaţie turistică populară din Transcarpatia, sub restricţii antiepidemice

Este focar de hepatita A la graniţa României. Una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Transcarpatia, Ucraina, a introdus restricţii antiepidemice suplimentare, precum închiderea restaurantelor, teraselor şi cafenelelor. Acestea vor intra în vigoare pe 19 noiembrie, pentru 60 de zile, scrie RBC-Ucraina.

În satul Iza, raionul Hust, una dintre cele mai populare destinații turistice din Transcarpatia, se introduc restricții antiepidemice suplimentare din cauza înrăutățirii situației privind răspândirea hepatitei A.

Potrivit Administrației Militare Regională, noile reguli vor intra în vigoare pe 19 noiembrie și vor fi valabile timp de 60 de zile sau până la o decizie separată a comisiei.

Decizia include interzicerea funcționării sălilor de nuntă, a cafenelelor și restaurantelor, precum și a evenimentelor de masă din Khust și Iza – inclusiv târguri, sărbători și vânzări de alimente. Toate instituțiile de învățământ din Iza trec la învățământul online.

În plus, activitățile turistice sunt suspendate temporar în sat și în zonele înconjurătoare. Accesul autobuzelor turistice (cu excepția celor de tranzit) este interzis, precum și oprirea mijloacelor de transport pentru a vizita restaurantele, magazinele și punctele locale de service.

Potrivit Centrului Regional Transcarpatic pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, în regiune au fost confirmate șapte cazuri noi de hepatită A, iar înregistrarea pacienților este în curs de desfășurare. Medicii reamintesc că virusul se transmite ușor prin apă, alimente, obiecte de uz casnic și contact strâns între persoane.

Experții îndeamnă locuitorii să respecte măsurile preventive: spălarea regulată a mâinilor cu săpun, consumul doar de apă fiartă sau îmbuteliată, precum și spălarea și tratarea termică corectă a fructelor și legumelor.

Iza este cunoscută ca un centru al prelucrării răchitei și atrage anual turiști din toată Ucraina și din străinătate. Acesta este al doilea focar de hepatită A în sat în ultimele șase luni – în primăvară au existat, de asemenea, restricții și închideri temporare ale instituțiilor de învățământ.