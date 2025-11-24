Fostă miss și fotomodel, o tânără a renunțat la tot și la 18 ani a devenit călugăriță. Sora Eva este virală pe rețelele sociale

2 minute de citit Publicat la 16:05 24 Noi 2025 Modificat la 16:09 24 Noi 2025

Fost model, sora Eva folosește rețelele sociale pentru a răspândi mesaje spirituale și inițiative sociale. Sursa foto: captura youtube/Gatos Exoticos, captura instagram/freira.eva

Kamila Rodrigues Cardoso, în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera ca model, participând la concursuri de frumusețe și construindu-și un viitor promițător în lumea modei. Dar, la 18 ani, a ales să renunțe la totul, adică la profesie, la prieteni, la familie și chiar la numele său, pentru a deveni călugăriţă în cadrul congregației Sancta Dei Genitrix.

Ca mulți membri ai congregației, sora Eva folosește rețelele sociale pentru a răspândi mesaje spirituale și inițiative sociale. În mediul online a devenit virală şi are deja zeci de mii de urmăritori, relatează Corriere della Sera.

Tânăra a declarat că, în timp ce lucra ca model, era convinsă că și-a găsit calea. Însă anxietatea și depresia, accentuate de pierderea tatălui ei când avea doar nouă ani, au atras-o treptat spre credință. A început să rostească rugăciunea rozariul, să participe la slujbe și, în timpul unei predici, a fost impresionată de figura unei călugărițe care, spune ea, „transmitea o lumină intensă”.

De acolo i-a venit ideea unei vieți dedicate credinţei. „Vorbesc mult cu Isus”, spune acum sora Eva, explicând că numele pe care l-a ales amintește de figura biblică a primei femei. Nu renunță la machiaj sau la îngrijirea personală: „Vreau să-i ofer lui Isus cea mai bună versiune a mea”. Și în ciuda complimentelor și a frecventelor propuneri romantice pe care le primește online, reiterează cu fermitate că este deja într-o relație: „Rămân fidelă soțului meu, Isus”.

Mulți utilizatori, urmărind videoclipurile surorii Eva, cred că face parte din Biserica Romano-Catolică. În realitate, comunitatea ei religioasă este o alta: Sancta Dei Genitrix, un grup independent fondat în 1939 și legat de Biserica Catolică Siro-Caldeeană, un grup oriental bazat pe învățăturile Romei, dar cu propria autonomie liturgică.

Congregația are o istorie unică și ridică adesea semne de întrebare deoarece menține o distanță față de Biserica Romano-Catolică. Deși se bazează pe tradiția catolică, nu se află sub ierarhia Vaticanului și își menține propria abordare unică, atât de mult încât experții definesc aceste mișcări drept „comunități independente”, care sunt răspândite în Brazilia.

Structura lor este adesea rezultatul unor diviziuni sau călătorii personale ale unor foști preoți sau personalități religioase care, din diverse motive, s-au distanțat de ordinele oficiale. Abordarea lor față de spiritualitate este mai modernă și mai liberă, mai puțin legată de structurile Bisericii instituționale. Viața de zi cu zi în cadrul comunității este simplă și autosuficientă.

Călugărițele locuiesc la o fermă, unde produc alimente, vând articole religioase și supraviețuiesc datorită donațiilor. În ciuda imaginii digitale, atent selecționate, a unor călugăriţe, structura menține un stil de viață de bază, aproape monahal.