Frații Tate vor să închirieze în Florida o vilă de 20 de milioane de dolari, în care stau doar vedete

Frații Tate vor să închirieze o vilă de 20 de milioane de dolari în Florida FOTO: Profimedia Images

Ajunși în Florida cu un avion privat, după ce anchetatorii le-au permis să plece din România, frații Tate pare că au de gând să stea o perioadă în SUA, pentru că ar face demersuri pentru închirierea unei vile de lux în Miami Beach.

Potrivit Profimedia, Andrew și Tristan Tate ar vrea să închirieze casă de 20 de milioane de dolari în care a locuit cândva de actorul Matthew McConaughey.

Actorul a închiriat casa, a cărei chirie era de 110.000 de dolari pe lună, în timp ce filma pentru pelicula Tropic Thunder din 2008, în care a jucat alătuei de Tom Cruise.

Andrew și Tristan Tate au vizionat serie de proprietăți de lux din Miami, imediat după ce au aterizat, dar se pare că vila de 20 de milioane este cea care le-a reținut atenția.

Guvernatorul Ron DeSantis spune că frații Tate nu sunt bineveniți în Florida

Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, republican și susținător al lui Donald Trump, a reacționat joi la informația că frații Andrew și Tristan Tate au aterizat în acest stat american.

DeSantis a încercat în trecut să câștige nominalizarea Partidului Republican la președinție, dar nu a reușit să se impună în fața lui Trump și s-a declarat ulterior susținător al acestuia.

"Florida nu este un loc în care sunt bineveniți cei cu acest tip de comportament", a declarat guvernatorul pentru presa locală, cu referire la sosirea fraților Tate.

"Procurorul nostru general (la nivel de stat, n.r.), James Uthmeier, analizează ce pârghii și jurisdicții statale avem pentru gestiona această situație.

Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media", a spus DeSantis.