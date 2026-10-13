„Furtuna perfectă” care poate arunca sute de milioane de oameni în sărăcie. Trei crize majore lovesc în același timp

Trei crize majore lovesc în același timp, avertizează ONU. Foto: Getty Images

Creșterea prețurilor la energie, costurile tot mai mari ale împrumuturilor și un El Niño extrem de puternic riscă să împingă „zeci, dacă nu sute de milioane de oameni” în sărăcie, avertizează Organizația Națiunilor Unite, potrivit The Telegraph.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) arată, într-un nou raport, că cele trei crize se suprapun și lovesc în special economiile în curs de dezvoltare, într-un moment în care guvernele au tot mai puțini bani pentru a-și proteja populația de efectele scumpirilor.

„Asistăm la o furtună perfectă care ar putea arunca zeci, dacă nu sute de milioane de oameni înapoi în sărăcie”, a avertizat Alexander De Croo, administratorul PNUD. El spune că scumpirea petrolului și a alimentelor lasă familiile din întreaga lume „fără nicio marjă de siguranță”.

„Guvernele țărilor în curs de dezvoltare sunt puse în fața unor alegeri imposibile: fie reduc sprijinul pentru cei mai săraci cetățeni, fie riscă să își compromită întreaga agendă de dezvoltare”, a adăugat el.

Raportul a fost publicat înaintea reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, începute luni la Bangkok, unde datoriile, prețurile energiei și tensiunile geopolitice se află printre principalele teme de discuție.

PNUD avertizează însă că aceste reuniuni au loc într-un moment în care trei șocuri se suprapun, iar ceea ce a început ca o criză regională capătă dimensiuni globale și afectează aproximativ 100 de țări.

Petrolul a trecut din nou de 100 de dolari

În urmă cu șapte luni, când a izbucnit războiul cu Iranul, agenția ONU avertiza că lumea se confruntă cu „cel mai grav șoc petrolier din istorie”.

Problema nu a dispărut. După o scurtă perioadă de scădere, prețul petrolului a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, odată cu reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu.

PNUD spune că alte două amenințări fac acum și mai dificilă gestionarea crizei energetice și că țările în curs de dezvoltare ar putea avea tot mai puține resurse pentru a interveni în lunile următoare.

Prima este un El Niño extrem de puternic, care ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată.

Efectele diferă de la o regiune la alta, dar pot însemna inundații severe, secete prelungite și temperaturi record. Toate acestea pot afecta recoltele și aprovizionarea cu alimente, împingând prețurile și mai sus.

A doua problemă este costul ridicat al împrumuturilor.

Potrivit Fundației Rockefeller, plata dobânzilor a ajuns să consume, în medie, peste 10% din veniturile statelor în curs de dezvoltare. PNUD spune că este cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani și avertizează că datoriile iau bani care altfel ar putea merge către sănătate, educație și ajutoare sociale.

Guvernele rămân fără bani pentru a ține prețurile sub control

Până acum, multe guverne au reușit să îi protejeze pe oameni de întreaga amploare a scumpirilor prin subvenții și alte măsuri de sprijin.

Subvențiile globale pentru combustibilii fosili ar putea depăși un trilion de dolari anul acesta, iar PNUD estimează că, fără ele, încă 130 de milioane de oameni ar fi ajuns în sărăcie.

Numai că bugetele statelor se golesc, iar multe dintre aceste măsuri încep să fie retrase exact în momentul în care prețurile cresc din nou și efectele El Niño devin tot mai puternice.

Unii specialiști susțin că soluția ar fi reducerea poverii datoriilor. Alexander De Croo nu a mers însă atât de departe. El a spus că situația începe să semene cu perioada pandemiei de coronavirus, când G20 a suspendat plata datoriilor pentru cele mai sărace țări, dar a avertizat că negocierea unor noi acorduri de reducere sau restructurare a datoriilor ar dura prea mult.

„Cerem comunității internaționale - creditorilor multilaterali, donatorilor și partenerilor - să extindă accesul la finanțare accesibilă, astfel încât țările să poată continua să își sprijine gospodăriile cele mai vulnerabile”, a spus De Croo. „Este un moment pentru solidaritate și acțiune globală”.

Marina Zucker-Marques, cercetătoare la Boston University Global Development Policy Center, spune că instituțiile financiare internaționale trebuie să intervină mai hotărât.

„Sprijinul pe termen scurt oferit de băncile de dezvoltare este binevenit, dar trebuie menținut și extins. Și trebuie să meargă dincolo de simplul sprijin bugetar, către finanțarea sectoarelor care ajută țările să reziste mai bine viitoarelor șocuri”, a spus ea.

1,2 miliarde de oameni se confruntă cu lipsuri multiple

PNUD avertizează și că „sărăcia multidimensională” este în creștere pentru prima dată în ultimii 15 ani.

Potrivit unui nou raport, aproximativ 1,2 miliarde de oameni se confruntă simultan cu mai multe lipsuri grave, precum accesul insuficient la apă curată, foametea și imposibilitatea copiilor de a merge la școală.

„Creșterea sărăciei ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru întreaga lume”, a avertizat Alexander De Croo.