Germania introduce portofelul digital din 2027. Ce documente vor putea fi stocate pe telefon

Treptat şi alte dovezi ale identităţii, cum este permisul de conducere auto, urmează să fie adăugate în cardul de identitate digital. Foto: Getty Images

Germania va introduce portofelul digital din 2 ianuarie 2027. Parlamentarii au adoptat joi legea care le va permite cetățenilor să-și stocheze datele personale pe acest card de identitate virtual, relatează Agerpres.



Cetăţenii germani se vor putea identifica mai uşor online în relaţia cu autorităţile şi partenerii contractuali folosind aplicaţia „d-you”.



Treptat şi alte dovezi ale identităţii, cum este permisul de conducere auto, urmează să fie adăugate în cardul de identitate digital.



Ministrul german al digitalizării, Karsten Wildberger, a declarat că portofelul digital va fi operaţional de la 2 ianuarie 2027.



Germania implementează legislaţia UE care solicită fiecărui stat membru să furnizeze o aplicaţie pentru documentele de identitate digitale pentru telefoanele inteligente. De asemenea, legislaţia conţine măsuri menite să reducă birocraţia.



Orice persoană care a împlinit vârsta de 70 de ani înainte de a solicita cardul de identitate va fi autorizată să îl utilizeze pe termen nedeterminat.



Deţinătorii de paşapoarte nu vor mai trebui să meargă la birourile locale pentru înscrierea noii adrese, în cazul schimbării domiciliului. Paşaportul rămâne valabil chiar dacă vechea adresă este încă înscrisă în acest document.