Grecia se teme că va rămâne fără apă și anunță investiții de 2,5 miliarde de euro ca să evite o criză ca în anii ’90

Grecia se teme că va rămâne fără apă și anunță investiții de 2,5 miliarde de euro ca să evite o criză ca în anii ’90. FOTO: Getty Images

Pentru prima dată după 30 de ani, Atena se confruntă cu riscul unei crize de apă, din cauza schimbărilor climatice și a secetei prelungite. Pentru a evita această situație, Grecia a lansat proiecte în valoare de 2,5 miliarde de euro prin care să fie gestionate corect resursele de apă, scrie Euronews.

Ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, a anunțat investițiile alături de premierul Kyriakos Mitsotakis, în cadrul evenimentului care a marcat 100 de ani de existență a Companiei de Apă și Canalizare din Atena (EYDAP). Ei au subliniat că apa va rămâne un bun public și își va păstra statutul de una dintre cele mai de înaltă calitate din Europa.

Elementul central al planului este un proiect care prevede devierea parțială a cursului râurilor Krikeliotis și Karpenisiotis către rezervorul Evinos, care alimentează capitala Greciei. Proiectul este conceput pentru a asigura alimentarea cu apă a regiunii Attica pentru următoarele trei decenii.

Papastavrou a avertizat că schimbările climatice agravează criza apei într-un moment în care rezervele Greciei sunt aproape de minime istorice. Noile măsuri urmăresc să protejeze apa potabilă destinată pentru mai mult de jumătate din populația țării și să coordoneze gestionarea resurselor hidrice la nivel național.

Componenta principală a planului este devierea parțială a râurilor Krikeliotis și Karpenisiotis spre rezervorul Evinos. Proiectul este programat să fie finalizat în prima jumătate a anului 2029, exact un secol după construcția Barajului Marathon.

Între timp, Compania de Apă a luat măsuri pe termen scurt pentru alimentarea cu apă a regiunii Attica. Printre acestea sunt exploatarea unor noi puțuri în Mavrosouvala, Ymittos și Kifisosul Beoțian, care împreună ar putea furniza aproximativ 150 de milioane de metri cubi de apă anual, odată ce vor deveni operaționale.

Papastavrou a menționat și două proiecte importante pe termen mediu, pregătite pentru implementare dacă va fi nevoie. Primul vizează construirea unei conducte care să lege Sistemul Extern de Alimentare cu Apă de facilitățile de desalinizare. Al doilea constă într-o nouă uzină de desalinizare terestră, cu o capacitate de până la 87,5 milioane de metri cubi pe an.

Premierul grec: Criza apei din anii ’90 „nu trebuie să se repete”

Premierul Kyriakos Mitsotakis a avertizat asupra pericolului real al unei crize de apă care amenință regiunea Attica.

„Attica se confruntă cu o problemă foarte serioasă în privința aprovizionării cu apă, dacă nu se iau măsuri drastice. Speranța nu este o strategie, trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu”, a spus Mitsotakis.

El a adăugat că devierea parțială a râurilor Krikeliotis și Karpenisiotis ar putea asigura transferul a peste 200 de milioane de metri cubi de apă prin curgere naturală, fără a fi nevoie de stații de pompare.

„Acest proiect va garanta că, în următorii treizeci de ani, Attica nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu apă”, a subliniat premierul elen, amintind „criza de apă din anii 1990, care nu trebuie să se mai repete niciodată.”