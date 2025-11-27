Grevă generală în Italia începând de joi. Vor fi afectate transporturile, școlile și ziarele

Greva generală din Italia va afecta mai multe sectoare, de la trenuri la avioane , la școli și presă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Pe 28 noiembrie, în Italia va avea loc o grevă generală care va afecta mai multe sectoare, de la trenuri la avioane, la școli și presă. În plus vor avea loc mai multe demonstraţii în diverse oraşe italiene împotriva planului bugetar, în timp ce jurnaliștii sunt în grevă, pentru că nu le sunt reînnoite contractele.

În ceea ce privește transporturile, trenurile și avioanele vor fi suspendate. Pentru grupul FS, Trenitalia, Trenitalia Tper și Trenord, acţiunea de protest va începe de joi, 27 noiembrie, ora 21:00, până vineri, 28 noiembrie, ora 21:00, cu posibile anulări sau modificări. La această grevă generală se alătură şi personalul companiei feroviare Italo, relatează Corriere della Sera.

Transportul aerian este, de asemenea, afectat. Sunt totuşi garantate, „toate zborurile, inclusiv zborurile charter, programate să plece între orele 7:00 și 10:00 și 18:00 și 21:00, toate zborurile charter către/dinspre insule care au fost autorizate sau notificate în mod corespunzător înainte de anunțarea grevei”. De asemenea, sunt garantate „sosirea la destinațiile lor a tuturor zborurilor interne aflate în desfășurare la momentul grevei , plecarea tuturor zborurilor programate înainte de grevă și întârziate din motive independente de voința părților și sosirea la destinațiile lor pe aeroporturile naționale a zborurilor internaționale cu un timp estimat de cel mult treizeci de minute înainte de începerea grevei”. În cele din urmă, în ceea ce privește zborurile intercontinentale, sunt confirmate „toate conexiunile intercontinentale de intrare, inclusiv tranzitele pe aeroporturile interne, precum și zborurile intercontinentale ulterioare de plecare”.

Lucrătorii din transportul public local (metrou, autobuze și tramvaie) de la Roma la Napoli și Florența sunt, de asemenea, în grevă. Serviciul de transport va fi asigurat doar în intervalele orare prevăzute de lege: de la începerea serviciului până la ora 8:29 și de la ora 17:00 la ora 19:59.

De asemenea şi profesorii și personalul școlii îşi vor întrerupe munca pe 28 noiembrie.

Jurnaliștii și lucrătorii din mass-media din Italia au decis să-și unească forțele pentru a relua negocierile privind contractul colectiv de muncă național Fnsi-Fieg, care a fost blocat timp de aproape un deceniu.