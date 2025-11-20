Grota cu apă caldă unde turiștii înoată printre fosile de monștri preistorici. Cum arată „Bârlogul Diavolului” și de ce i se spune așa

2 minute de citit Publicat la 10:00 20 Noi 2025 Modificat la 11:32 20 Noi 2025

Grota Bârlogul Diavolului din Florida. Sursa foto: devilsden.com/ springsinflorida.com

La doar două ore nord de Orlando, ascunsă în peisajul liniștit de lângă Williston, Florida, se află Devil’s Den (n.r. Bârlogul Diavolului), o grotă subterană spectaculoasă care atrage anual mii de turiști și pasionați de scufundări. Formată în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, această cavitate naturală oferă o experiență rară, aproape hipnotizantă.

Unul dintre cele mai vechi izvoare subterane din Florida

Devil’s Den este considerat unul dintre cele mai vechi izvoare termale subterane din Florida, iar zona sa a dezvăluit fosile impresionante provenite din epoca Pleistocenului, când pe aceste meleaguri trăiau mamifere gigantice.

Descoperirile arheologice transformă locul într-o veritabilă fereastră către trecutul îndepărtat, o dovadă vie a transformărilor naturale care au modelat regiunea de-a lungul mileniilor.

Administrația privată care deține situl încă din 1993 a păstrat atmosfera autentică a grotei, menținându-i importanța istorică.

› Vezi galeria foto ‹

Numele este inspirat de un fenomen natural

Numele dramatic al grotei este inspirat de un fenomen natural care se produce în diminețile reci de iarnă.

Atunci, aerul cald din interiorul grotei se ridică prin deschiderea sa circulară și se transformă în abur dens, creând impresia că pământul însuși „fumegă”.

Localnicii au numit acest spectacol „Bârlogul Diavolului”, o denumire care a rămas până astăzi și care contribuie la aura misterioasă a locului.

O experiență subacvatică unică

Explorarea Devil’s Den nu se poate face la suprafață, ci doar prin snorkeling sau scufundări.

Coborârea începe pe o scară de lemn ce duce spre interiorul grotei, unde vizitatorul este întâmpinat de o încăpere subterană spectaculoasă, luminată natural de deschiderea din tavan.

Apa izvorului are o temperatură constantă de aproximativ 22°C pe tot parcursul anului, iar claritatea sa permite observarea formațiunilor stâncoase, a camerelor subacvatice și a pereților sculptați de timp.

Adâncimea, care ajunge până la 16.5 metri, transformă fiecare scufundare într-o călătorie fascinantă printre umbre, reflexii albastre și forme geologice vechi de mii de ani.

Cât costă să vizitezi „Bârlogul Diavolului”

Devil’s Den a devenit de-a lungul timpului un punct de referință pentru cei care caută experiențe autentice în Florida.

Atmosfera sa misterioasă, lumina care pătrunde dramatic prin tavan și liniștea subacvatică creează un decor aproape ireal, apreciat atât de începători, cât și de scufundători avansați.

Vizibilitatea excelentă, povestea veche a grotei și combinația dintre elementele naturale și senzația de explorare fac din acest izvor subteran un loc unic.

Devil’s Den este deschis pe tot parcursul săptămânii, cu program de la 9:00 la 17:00 de luni până joi, respectiv de la 8:00 la 17:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Tarifele variază în funcție de experiența aleasă: 15 dolari de persoană pentru snorkeling în timpul săptămânii și 20 de dolari în weekend și în zilele de sărbătoare, în timp ce scufundările au un tarif de 38 de dolari.

Echipamentul se poate închiria la fața locului, cu 10 dolari pentru setul de snorkeling și 40 de dolari pentru echipamentul complet de scuba.