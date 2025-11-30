"Hollywood-ul de pe Dunăre" e în pericol din cauza tarifelor lui Trump. "Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ"

2 minute de citit Publicat la 12:41 30 Noi 2025 Modificat la 12:42 30 Noi 2025

Budapesta a devenit omlocație de filmare esențială pentru producțiile internaționale în ultimii 20 de ani, în special pentru studiourile americane. FOTO: Getty Images

"Dune", "Blade Runner 2049","The Witcher"aceste blockbustere au fost filmate, cel puțin parțial, la Budapesta, supranumită "Hollywood-ul de pe Dunăre", însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump.

"Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: ar putea fie să treacă pe lângă noi, fie să ne lovească frontal', spune Karoly Radnai, directorul general al subsidiarei din Ungaria a firmei de consultanță fiscală Andersen. 'Nu există nicio modalitate de adaptare. Dacă Trump introduce tarife, va fi foarte rău pentru noi", adaugă Radnai, în condițiile în care industria cinematografică din Ungaria valorează aproape un miliard de dolari, scrie Agerpres.



Budapesta, și Ungaria în ansamblu, au devenit locații de filmare esențiale pentru producțiile internaționale în ultimii 20 de ani, în special pentru studiourile americane, datorită peisajelor pitorești, forței de muncă ieftine și a unui program generos de subvenții. Însă această epocă de aur s-ar putea încheia peste noapte dacă președintele american decide să își pună în aplicare amenințarea de a impune o taxă de 100% pe filmele produse în străinătate.



Cu aproximativ 100 de proiecte pe an, Ungaria este acum cea mai importantă țară pentru Hollywood în afara lumii anglofone, în special pentru serviciile de streaming, potrivit lui Timothy Havens, profesor la Universitatea din Iowa.

"Serialele de înaltă calitate, cu elemente vizuale spectaculoase, sunt principalul lor punct de atracție", subliniază Havens. Dar este scump, "fie că este vorba de efecte speciale sau de filmări în exterior", de unde și atractivitatea Ungariei.



Experții sunt de acord că această externalizare a afectat serios industria cinematografică californiană, dar sunt sceptici cu privire la beneficiile impozitării filmărilor în străinătate. "Modelul actual este atât de crucial pentru rezultatele financiare ale Hollywood-ului încât producătorii vor găsi o modalitate de a eluda taxele dacă acestea vor fi implementate", susține Havens.



Comisarul guvernului maghiar pentru dezvoltarea industriei cinematografice, Czaba Kael, a declarat pentru AFP că problema producției de filme a fost abordată cu administrația Trump, cu care premierul ungar Viktor Orban are legături strânse.



Selfie-urile făcute de vedetele în vizită în Ungaria au adus publicitate gratuită țării

În 2023, aproximativ 910 milioane de dolari au fost cheltuiți în Ungaria pentru producții cinematografice străine, majoritatea americane, potrivit Institutului Național de Film. Această cifră s-a cvadruplat în cinci ani. Dar nu este vorba doar despre bani, potrivit lui Czaba Kael, care conduce această organizație publică ce sprijină cineaștii. El citează selfie-urile făcute de vedetele în vizită în Ungaria, care oferă publicitate gratuită țării cu 9,5 milioane de locuitori, ci mai presus de toate, transmiterea 'cunoștințelor' de către 'cei mai mari regizori și directori de imagine', care au permis cinematografiei maghiare să înflorească.



Cel mai recent exemplu este serialul de televiziune istoric maghiar "Rise of the Raven", care a fost difuzat internațional anul acesta.



Kael a menționat, de asemenea, descoperirea unor profesioniști precum scenografa Zsuzsanna Sipos, care, împreună cu canadianul Patrice Vermette, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie artistică în 2022 pentru munca sa la primul film "Dune" de Denis Villeneuve.



Tarifele impuse de Donald Trump nu sunt singura umbră care planează asupra industriei cinematografice maghiare, care are acum 20.000 de angajați. În iunie, prim-ministrul Viktor Orban a decis să suspende programul adoptat în 2004, care prevede o rambursare de 30% din costurile de producție locale.



Deși Kael încearcă să liniștească pe toată lumea cu privire la reluarea acestor subvenții, producătorii maghiari sunt din ce în ce mai îngrijorați că situația va continua, din cauza creșterii economice stagnante, care împinge guvernul să își redirecționeze cheltuielile către programe mai susceptibile de a atrage alegătorii în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din aprilie.