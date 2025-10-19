Antena 3 CNN Externe Mapamond Imagini spectaculoase din Hawaii, unde vulcanul Kilauea a erupt iar. Jeturile de lavă au fost mai înalte ca Empire State Building

Imagini spectaculoase din Hawaii, unde vulcanul Kilauea a erupt iar. Jeturile de lavă au fost mai înalte ca Empire State Building

1 minut de citit Publicat la 15:10 19 Oct 2025 Modificat la 15:22 19 Oct 2025
Imagini spectaculoase din Hawai, unde vulcanul Kilauea a erupt iar. FOTO: Captura video x

Kilauea, un vulcan care a fost activ în ultimii ani, a erupt din nou pe Insula Mare din Hawaii. Jeturi uriașe și spectaculoase de lavă au fost aruncate în aer în urma erupției și au ajuns la aproximativ 500 de metri înălțime, mai înalte decât Empire State Building din New York, scrie Euronews.

Informațiile au fost transmise de US Geological Survey (USGS), care a precizat că acestea sunt „cele mai înalte jeturi observate în timpul acestei erupții”.

Deasupra craterului, un nor dens de gaze vulcanice s-a ridicat la peste 5.000 de metri altitudine, conform specialiștilor USGS. A 

Mai multe erupții au avut loc începând din decembrie. Fiecare episod a durat cel mult o zi și era urmat de pauze de câteva zile. Erupția vulcanică de vineri a fost a 35-a care a avut loc de la sfârșitul anului 2024.

Oamenii de știință cred că toate aceste manifestări sunt parte ale aceluiași proces eruptiv, deoarece magma urmează același traseu subteran spre suprafață la fiecare nou episod, generând la intervale regulate noi coloane impresionante de lavă.

Imaginile cu aceste jeturi verticale de lavă, adevărate coloane de foc proiectate din adâncul Pământului, au fascinat localnici, turiști și milioane de internauți din întreaga lume.  

 

