Imagini spectaculoase din Hawaii, unde vulcanul Kilauea a erupt iar. Jeturile de lavă au fost mai înalte ca Empire State Building

Imagini spectaculoase din Hawai, unde vulcanul Kilauea a erupt iar. FOTO: Captura video x

Kilauea, un vulcan care a fost activ în ultimii ani, a erupt din nou pe Insula Mare din Hawaii. Jeturi uriașe și spectaculoase de lavă au fost aruncate în aer în urma erupției și au ajuns la aproximativ 500 de metri înălțime, mai înalte decât Empire State Building din New York, scrie Euronews.

Informațiile au fost transmise de US Geological Survey (USGS), care a precizat că acestea sunt „cele mai înalte jeturi observate în timpul acestei erupții”.

Lava shot nearly 1,500 feet into the air as Kilauea’s latest eruption set a record for the current period of activity in Hawaii ?? pic.twitter.com/oBxktrlVqq — AccuWeather (@accuweather) October 18, 2025

Deasupra craterului, un nor dens de gaze vulcanice s-a ridicat la peste 5.000 de metri altitudine, conform specialiștilor USGS. A

Mai multe erupții au avut loc începând din decembrie. Fiecare episod a durat cel mult o zi și era urmat de pauze de câteva zile. Erupția vulcanică de vineri a fost a 35-a care a avut loc de la sfârșitul anului 2024.

Tonight, I saw the most incredible sight my eyes have ever seen. Lava fountaining 1500 ft out of Kīlauea. Apparently, it is the highest fountaining of the current eruption cycle since December. I could not have been in a better spot at a better time when it commenced. #kilauea pic.twitter.com/hnJSfRRpaH — Utah Daily Snow (@WasatchSnow) October 18, 2025

Oamenii de știință cred că toate aceste manifestări sunt parte ale aceluiași proces eruptiv, deoarece magma urmează același traseu subteran spre suprafață la fiecare nou episod, generând la intervale regulate noi coloane impresionante de lavă.

? ⛏️ On October 16, 2025

Kīlauea's Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Hawaiʻi Volcanoes National Park experienced precursory low-level eruptive activity signaling the buildup to episode 35 of the ongoing episodic eruption that began in December 2024.



❤️ ?… pic.twitter.com/7q7CCtTU79 — Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) October 17, 2025

Imaginile cu aceste jeturi verticale de lavă, adevărate coloane de foc proiectate din adâncul Pământului, au fascinat localnici, turiști și milioane de internauți din întreaga lume.