În 1975, o tânără a fost găsită moartă într-o pădure și nimeni nu a știut ce s-a întâmplat. Un indiciu pierdut a elucidat acum misterul

Roseann Sturtz FOTO: Howard County Police Department

Un caz nerezolvat de crimă din 1975, înregistrat în comitatul Howard din SUA, a fost în sfârșit închis săptămâna aceasta, după ce poliția a anunțat că ucigașul este un bărbat care execută deja o pedeapsă cu închisoarea pe viață într-o închisoare din Maryland.

În cadrul unei conferințe de presă, poliția a declarat că o analiză mai atentă a unor dovezi i-a condus la Charles William Davis Jr. - un ucigaș condamnat, în vârstă de peste 70 de ani, potrivit CBS News.

În cazul din 1975, victimă a fost Roseann Sturtz, de 20 de ani, care a fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Columbia.

Potrivit documentelor, Sturtz a fost văzută ultima oară în viață în august 1975, lângă clubul Tic Toc de pe strada Eutaw din centrul orașului Baltimore. O rudă i-a raportat dispariția în seara respectivă.

În decembrie 1975, trupul ei a fost găsit într-o zonă împădurită transformată între timp într-un parc îndustrial, de la marginea Route 1081.

Colegii de muncă ai lui Sturtz au ajutat la identificarea ei după ce o schiță a fost publicată într-un ziar local, conform documentelor din dosar.

Poliția a reușit să-l lege pe Davis de crimă, pentru că acesta a mărturisit-o.

Poliția adună dovezile pierdute

Caporalul Wade Zufall a preluat cazul în 2022 și a început să examineze din nou fiecare probă din dosar. În timpul acestei căutări, el a găsit o scrisoare din 1981 a procurorului de atunci din comitatul Howard, care îi oferea lui Davis imunitate totală pentru informații despre moartea lui Sturtz.

Zufall a găsit, de asemenea, o înregistrare din 1981 a interogatoriului unui detectiv de poliție cu Davis.

„Dacă știi ceva despre caz sau dacă ești implicat în acel caz, aș vrea să-mi spui despre asta. Spune-mi ce știi", este auzit spunând unul dintre detectivi.

În timpul acelui interogatoriu, Davis a recunoscut că știe despre cazul lui Sturtz, dar nu a identificat-o ca fiind una dintre victimele sale.

Cazul părea o fundătură, dar șeful poliției din comitatul Howard, Gregory Der, a spus că Zufall nu a renunțat.

„Nu exista ADN de testat, niciun martor la crimă și puține dovezi fizice", a spus Der. „Dar asta nu l-a descurajat".

Legătura cu Davis

Zufall a început să corespondeze cu Davis, care este încarcerat în penitenciarul Jessup din 1978, pentru crime comise în aceeași perioadă în care a fost ucisă și Sturtz.

În cele din urmă, în ultimul an, Zufall l-a adus pe Davis la un interogatoriu. În timpul acestuia, Zufall i-a arătat o fotografie diferită a lui Sturtz și de data aceasta Davis a identificat-o.

Davis a mărturisit în cele din urmă că este responsabil pentru moartea lui Sturtz, potrivit lui Zufall, spunând că vrea să ofere familiei liniște.

Întrebat despre detaliile din mărturia lui Davis la conferința de presă, Zufall a spus că Davis a povestit că „el și Sturtz s-au certat, și apoi a avut loc o confruntare fizică”.

Davis a ajuns să o stranguleze pe Sturtz, potrivit lui Zufall.

Davis execută deja trei sentințe de închisoare pe viață, plus 45 de ani, pentru condamnările sale anterioare.

Procurorul din comitatul Howard, Rich Howard, a declarat că biroul său a reafirmat acordul de imunitate totală din 1981, ceea ce înseamnă că Davis nu poate fi acuzat pentru moartea lui Sturtz.

Cu toate acestea, el va rămâne în închisoare pentru tot restul vieții.

Zufall a spus că a fost foarte mulțumit că a rezolvat acest caz, pentru că le-a oferit consolare surorilor tinerei ucise.

Familia a transmis un comunicat: „În noiembrie 2024, am fost recunoscători să avem toate detaliile cazului, să aflăm data reală a morții lui Roseann și să primim încheierea pentru care ne-am rugat în toți acești ani - în sfârșit, am primit răspunsurile pe care nu le-am avut niciodată. Acum, în 2025, la aproape 50 de ani distanță, avem încheierea și am dori să spunem 'mulțumesc' din toată inima Departamentului de Poliție din Comitatul Howard și caporalului Wade Zufall pentru că au lucrat atât de intens la cazul lui Roseann”.