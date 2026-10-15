În două țări din UE au apărut cercuri galbene pe șosele. Ce înseamnă și de ce șoferii trebuie să fie atenți la ele

Aceste cercuri galbene nu reprezintă un indicator rutier oficial. Foto: SWR3

De la distanță pot părea o formă de artă stradală modernă pentru necunoscători, însă în realitate sunt un mijloc de a crește siguranța rutieră și de a reduce traficul. În ultimele luni, cercuri colorate în galben strident sau verde neon au apărut pe șoselele din Germania în orașe precum Düsseldorf, Berlin, Karlsruhe, dar și în Austria. Scopul lor este să tempereze traficul fără să fie nevoie de instalarea altor semne de circulație sau de noi interdicții, relatează Focus Online.

De ce sunt cercurile atât de stridente? În spatele acestei măsuri de circulație se află o teorie din psihologia traficului: galbenul este considerată a fi o culoare de avertizare în circulația rutieră. Marcajele sunt deosebit de vizibile datorită contrastului puternic cu suprafața întunecată a drumului. Această distragere vizuală este intenționată: ea ar trebui să le atragă atenția șoferilor asupra drumului și să-i determine să ridice piciorul de pe accelerație.

Așadar, cercurile galbene ar trebui să aibă trei efecte principale:

să ducă la o reducere a vitezei, fără să fie necesare semne de circulație suplimentare sau noi interdicții;

să îi facă pe șoferi să fie mai atenți la drum;

să reducă traficul;

În unele zone, pe lângă cercurile galbene, autoritățile locale au amplasat și stâlpișori. Împreună, aceste măsuri ar trebui să creeze senzația că drumul este mai îngust decât este el în realitate. Astfel, ruta ar putea fi considerată mai puțin atractivă de șoferii care nu cunosc zona. În acest fel ar putea fi redus și traficul de tranzit.

Ce se știe până acum despre efectul cercurilor galbene

Aceste marcaje distinctive nu sunt încă răspândite pe scară largă, dar există deja primele măsurători.

De exemplu, potrivit SWR3, pe un tronson special amenajat din Austria s-a observat o reducere a traficului. Vitezele au scăzut cu doi până la trei kilometri pe oră.

De asemenea, experiențele similare la nivel internațional sugerează că prin asocierea acestor marcaje cu stâlpișori pot fi reduse numărului de accidente, în special în rândul bicicliștilor și pietonilor.

Există însă și controverse. Aceste cercuri galbene nu reprezintă un indicator rutier oficial. Așadar, ele nu sunt cunoscute șoferilor și îi pot deruta.

De asemenea, criticii proiectului sunt nemulțumiți și de costuri și de aspectul marcajelor.

În cele din urmă însă, orașele mizează pe o abordare care pune mai puțin accentul pe interdicții și mai mult pe percepție și comportament: strada ar trebui să „se simtă” diferit, astfel încât participanții la trafic să circule automat cu mai multă prudență.