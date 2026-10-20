În Italia, magazinele din sud au rămas cu rafturile goale pentru că transportatorii au blocat drumurile

În supermarcheturile din Sudul Italiei stocurile de produse precum carnea, laptele și pastele au dispărut d epe rafturi. Sursa foto: TikTok/Elio Sanna

Un protest al transportatorilor rutieri împotriva prețurilor ridicate la combustibil a blocat, timp de câteva zile, artere rutiere importante din sudul țării şi a dus la o blocare aproape totală a transportului de produse proaspete și a multor alte mărfuri. Rafturile din supermarketuri sunt goale, prețurile încep să crească vertiginos, iar tone de marfă, inclusiv produse perisabile, au rămas blocate în depozite sau în camioane.

Din Campania până în Sicilia, din Calabria până în Puglia, trecând prin Basilicata, Molise și Abruzzo, aproape totul este paralizat. Pentru ziua de marți este programată o întâlnire la Milano între ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, și asociațiile naționale ale transportatorilor, relatează presa din Italia. Între timp, însă, cresc și îngrijorările şi cu privire la livrarea de electrocasnice și produse farmaceutice. Șoferii de camioane au organizat proteste în zona Salerno, în mai multe puncte de acces de pe autostrada A2 „Autostrada del Mediterraneo” (Autostrada Mediteranei), astfel încât s-au produs ambuteiaje care ajung şi până la 6 kilometri. Forțele de ordine și personalul Anas (administratorul național al drumurilor) au fost prezente în aceste puncte pentru a monitoriza situația și pentru a gestiona fluxul rutier.

În aceste condiţii stocurile de produse precum carnea, laptele și pastele încep să se epuizeze. Întregul lanț de aprovizionare cu fructe și legume este sub presiune din cauza blocajelor rutiere, iar livrările către marile lanțuri de retail din Campania au încetinit considerabil. În Catanzaro, se înregistrează lipsa produselor din pește, lapte și făină. În Sicilia, poate una dintre regiunile cele mai grav afectate de protestul transportatorilor, stocurile de carne, apă și paste încep, de asemenea, să se termine. În Puglia, depozitele frigorifice agricole sunt pline de legume, fructe și ciuperci care nu pot ajunge pe rafturile supermarketurilor.

Mai mult, paralizarea rețelei de transport pune în pericol fermele de animale din Molise și Abruzzo, unde dificultățile în livrarea hranei pentru animale ar putea compromite hrănirea acestora. Potrivit estimărilor Confcommercio, o blocadă de cinci zile în Sicilia a generat pierderi de 40–50 de milioane de euro pentru lanțurile de retail la scară largă și pentru lanțul de aprovizionare cu produse proaspete. Totuși, companiile din agricultură și industria alimentară suportă cea mai grea povară, întrucât aprovizionarea cu materii prime a devenit tot mai dificilă, situație care, în unele cazuri, a forțat suspendarea activității în unitățile de producție.

De asemenea, sunt probabile repercusiuni semnificative în toate sectoarele care depind de transportul rutier. Aires, o asociație a comercianților specializați în electrocasnice, a raportat întârzieri în reaprovizionarea magazinelor și în livrările la domiciliu, ceea ce a dus la pierderi de vânzări care ar putea afecta negativ rezultatele financiare anuale. În același timp, în sectorul farmaceutic, există temeri că blocajele ar putea încetini aprovizionarea cu medicamente, punând eventual în pericol disponibilitatea anumitor produse.

În condițiile în care rafturile au rămas goale, iar produsele sunt blocate în camioane sau depozite, bugetele consumatorilor au de suferit, în mod inevitabil. Astfel valul de scumpiri a cuprins deja sudul Italiei și se simte şi în partea de sud a regiunii Lazio. Centrul Agroalimentar din Roma, a treia cea mai mare piață angro de fructe și legume din Europa, raportează că prețurile la roșiile siciliene și la roșiile roșii de tip „datterini” (mici, în formă de prună) s-au triplat față de anul trecut. În ultimele 12 luni, prețul roșiilor verzi de tip „inimă de bou” a crescut de la 2,50 € la 6,00 € pe kilogram, în timp ce prețul angro pentru radicchio roșu a urcat de la 1,80 € la 4,40 € (+144,4%). O serie de produse, de la ardei grași și vinete până la struguri de masă, devin tot mai greu de găsit în capitala Italiei.

Prin urmare, unele produse alimentare sunt acum aduse din străinătate: roșiile din Albania costă 2,00 € kilogramul, iar ardeii grași din Spania, 3,80 € kilogramul. Totuși, cantitățile disponibile sunt departe de a fi suficiente pentru a acoperi golul uriaș creat de blocaje.

Trasportatorii italieni solicită o majorare cu 15% a tarifelor pentru transportul de mărfuri, în vederea compensării costurilor în creștere accelerată, în special a prețului motorinei. În absența unui răspuns, Asociația transportatorilor italieni a amenințat deja cu suspendarea completă a activității. Se pare că guvernul intenționează să deblocheze aproximativ 430 de milioane de euro sub formă de credite fiscale pentru a atenua povara costurilor ridicate cu combustibilul, sumă care se adaugă celor 590 de milioane de euro deja alocate pentru reînnoirea parcurilor auto.