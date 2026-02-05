În scandalul din familia Beckham intervine tatăl soţiei lui Brooklin: „Este un ginere minunat”

Nicola Peltz a postat pe contul său de socializare o fotografie alături de soț şi tatăl ei, Nelson Peltz. Sursa foto: captura instagram/ nicolaannepeltzbeckham

În timp ce relațiile dintre Brooklyn Beckham și familia sa par să fie acum într-un impas, Nelson Peltz, miliardarul în vârstă de 83 de ani a declarat într-un interviu că este de partea fiicei și a ginerelui său. „Sper să aibă o căsnicie lungă și fericită”.

După luni de zvonuri despre o neînțelegere cu părinții săi, tânărul a vorbit deschis pe 19 ianuarie pentru a face publică versiunea sa despre poveste. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt sub controlul lor; pentru prima dată în viața mea, mă apăr”, a declarat acesta într-o postare pe Instagram. În mesajul său, a detaliat cum mama sa, Victoria Beckham, a făcut tot posibilul să-l țină departe de soția sa, Nicola Peltz.

În tot acest scandal actrița și modelul în vârstă de 31 de ani a păstrat tăcerea, dar tatăl acesteia, Nelson Peltz, a vorbit pentru prima dată despre această situaţie. Miliardarul a acordat un interviu publicației Wall Street Journal, preluat de Corriere della Sera, în care a comentat conflictul dintre fiica sa, ginerele său și restul familiei Beckham. „A fost familia mea în centrul atenției în ultima vreme? Nu am observat deloc”, a glumit acesta cu jurnalista Lauren Thomas.

Când a fost întrebat ce sfat i-a dat fiicei sale despre cum să gestioneze situația, Nelson Peltz a răspuns pur și simplu că aceasta ar fi trebuit „să stea departe de presă”. Apoi a mai adăugat: „La ce i-a folosit?”

În timpul interviului, omul de afaceri a luat poziție cu privire la conflict, fără a dezvălui prea multe detalii. „Fiica mea și familia Beckham sunt poveşti complet diferite. Nu încerc să îi acopăr, dar fiica mea este uimitoare, ginerele meu Brooklyn este minunat și aștept cu nerăbdare să aibă o căsnicie lungă și fericită împreună”, a explicat acesta.

Nicola Peltz și Brooklyn Beckham nu au mai avut niciun fel de contact cu Victoria și David Beckham, dar rămân foarte apropiați de familia tinerei. Familia Peltz a fost prezentă la reînnoirea jurămintelor cuplului în august anul trecut. Cu câteva săptămâni mai devreme, Nicola Peltz a postat pe contul său de socializare o fotografie alături de soț şi tatăl ei, Nelson Peltz.