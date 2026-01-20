Și David Beckham e la Davos. Ce spune despre copii, în plin scandal cu fiul său: Copiii fac greșeli. Uneori trebuie lăsați să le facă

David Beckham. Foto: Profimedia Images

David Beckham, celebrul fotbalist englez retras, se află și el la Forumul Economic de la Davos, unde a refuzat să răspundă la întrebări despre relația sa cu fiul său, Brooklyn, aflați în plin scandal. Totuși, Beckham a transmis: „Copiii fac greseli, dar uneori trebuie lăsați să le facă”, scrie Sky News.

Marți, Brooklyn Peltz Beckham a rupt tăcerea și a mărturisit care este relația cu părinții săi, declarând într-o postare pe rețelele sociale că nu vrea să se împace cu familia sa.

Întrebat despre declarația fiului său din Elveția, făcută marți de corespondentul economic al Sky News, Paul Kelso, David Beckham a refuzat să comenteze. A fost întrebat dacă are un mesaj pentru fiul său și dacă este dezamăgit că problemele familiei sunt difuzate public.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Brooklyn a oferit o explicație.

„Am tăcut ani de zile și am depus toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private. Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie”, a transmis Brooklyn.

Brooklyn, fiul cel mare al cuplului David și Victoria Beckham, s-a căsătorit cu Nicola Peltz în 2022. Este fiica omului de afaceri miliardar american Nelson Peltz și a fostului model Claudia Heffner Peltz. Cuplul locuiește împreună în Los Angeles.

David Beckham, care este acum coproprietar al Inter Miami și a câștigat milioane din sponsorizări și parteneriate comerciale, se afla la Davos pentru a înregistra un podcast.

„Copiii au voie să greșească”

Vorbind despre economie și industria sportului la CNBC, David Beckham a fost întrebat și despre tineri și utilizarea rețelelor sociale. Referindu-se la rolul său de ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF, precum și la relația sa cu propriii copii, el a spus: „Am putut să-mi folosesc platforma și numărul de urmăritori pentru UNICEF, iar acesta a fost cel mai important instrument pentru a-i face pe oameni conștienți de ceea ce se întâmplă în întreaga lume cu copiii.”

„Am încercat să fac același lucru cu copiii mei, să-i educ, ei greșesc. Copiilor li se permite să greșească, așa învață, dar știi că uneori trebuie să-i lași și pe ei să facă acele greșeli”, a spus Beckham.

Fostul mijlocaș a primit titlul de cavaler din partea regelui pentru serviciile aduse sportului și organizațiilor caritabile, în cadrul unei ceremonii de învestitură la Castelul Windsor, în noiembrie.

S-a căsătorit cu soția sa, Victoria, care este acum creatoare de modă și femeie de afaceri, în 1999. Datorită unei combinații de acreditări sportive și de divertisment, combinate cu instincte de afaceri inteligente, „Posh și Becks” au devenit rapid cel mai cunoscut cuplu influent din Marea Britanie.