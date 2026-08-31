Înainte de inundațiile din Nepal, pelerinii hinduși căutau divinitatea pe Muntele Kailash. Mulți parcurg traseul doar o dată în viață

Muntele Kailash. Foto: Getty Images

Înainte de inundațiile devastatoare din Nepal, pelerinii hinduși căutau divinitatea pe Muntele Kailash. Mulți dintre cei care urcă Muntele Kailash, un vârf sacru, acoperit de zăpadă, din regiunea Himalaya, termină traseul doar o singură dată în viață. Călătoria în regiunea muntoasă îndepărtată de la granița dintre Nepal și Tibet poate necesita luni de planificare, o mică avere și o forță fizică de nedescris. Scopul celor care fac călătoria este să facă un pas către trezirea spirituală la „ușa lui Dumnezeu”, scrie The New York Times.

Când Amita Amin, în vârstă de 67 de ani, a plecat de acasă din New York spre Kailash luna aceasta, păstorind un mic grup de alți pelerini hinduși locali, ea a marcat a șaptea călătorie pe munte și a doua călătorie din acest an.

„Ea credea atât de mult în Dumnezeu. Dorea doar să fie cât mai aproape de locuința lui”, a spus Aditi Patel, nora femeii.

Grupul lui Amin se afla la graniță, miercuri dimineață, potrivit lui Dipak Lamicchane, care conduce Trekking Planner Nepal, compania de turism pe care Amin o folosește în călătoriile sale.

„O inundație devastatoare declanșată de scurgerile glaciare a cuprins regiunea la aproximativ o oră după ultima lor comunicare”, a spus Lamicchane.

Grupul de pelerini și cei trei ghizi nepalezi, inclusiv ginerele lui Lamicchane, nu au transmis nicio veste de atunci.

Zona sacră pentru hinduști, budiști, jainiști și sikhi

Zeci de mii de turiști și pelerini au călătorit deja în zona din jurul orașului Kailash în acest sezon, care se desfășoară aproximativ din mai până în septembrie, din cauza vremii mai reci din restul anului. Aventurieri de toate felurile vizitează situl, care se află în mod regulat în fruntea listelor celor mai bune drumeții din lume pentru frumusețea sa naturală neatinsă și terenul accidentat.

Zona este sacră și pentru hinduși, budiști, jainiști, sikhi și cei care urmează tradiția Bon a budismului tibetan. Vizitarea orașului Kailash nu înseamnă cucerirea muntelui. Este vorba despre abandonare, despre credința că însăși călătoria îi apropie pelerini de divin.

Hindușii cred că Muntele Kailash este casa lui Shiva, zeul distrugerii, transformării și meditației, și a soției sale, Parvati. Muntele este, de asemenea, o caracteristică topografică impresionantă, o piramidă naturală care atinfe 6.637 de metri.

„Generează o căldură interioară, ar spune hindușii. Această căldură este transformatoare. Te ajută să te apropii de iluminare și eliberare”, a spus Steven Vose, profesor la Universitatea din Colorado, Denver. El studiază tradițiile religioase din Asia de Sud.

Un pelerinaj tipic implică parcurgerea întregului munte, aproximativ 53 de kilometri, pe parcursul a mai multor zile. Topirea zăpezii de pe munte, despre care se crede că este atât de sacru încât încercările de a urca pe vârful său sunt interzise, ​​alimentează lacul Manasarovar, un loc sfânt despre care se crede că este locul unde se scaldă Shiva.

„Dacă ești suficient de bun”, a spus Dhruv Amin, fiul lui Amin, „s-ar putea chiar să-l vezi (n.r. - pe Shiva) coborând de pe munte ca să te binecuvânteze noaptea”.

Dhruv Amin, în vârstă de 43 de ani, a făcut această călătorie împreună cu mama sa în 2010. El vizitase deja patru temple sacre hinduse din India, iar vizita la Kailash a fost un ultim pelerinaj înainte de a-și începe rezidențiatul medical. Drumeția pe munte cu mama sa, a spus el, a fost „ca și cum Dumnezeu ne-ar fi privit”.

„Când mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la munte”, a spus el.

„Putere spirituală”

Pentru budiștii tibetani, Muntele Kailash este considerat a fi locuința unei zeități tantrice, un loc unde pelerinii merg pentru a se purifica, a obține binecuvântări și a-și avansa călătoria spirituală spre trezire.

Adepții jainismului, o religie indiană ce aspiră la puritate spirituală și non-violență, cred că primul lor învățător spiritual a atins eliberarea prin ascensiunea pe munte.

„Aceasta este considerată punctul culminant al devoțiunii, combinat cu yoga și ascetism”, a spus Vose.

În sikhism, se spune că muntele este locul unde primul guru al credinței a purtat un dialog faimos cu yoghinii din Himalaya.

„Kailash este un peisaj geografic și multiconfesional atât de semnificativ, cu o putere spirituală”, a declarat Nikky-Guninder Kaur Singh, o cercetătoare sikh și șefa catedrei de studii religioase la Colby College din Maine. Mama ei poartă chiar numele muntelui.

În toate religiile, călătoria către și în jurul Muntelui Kailash era odată considerată posibilă doar prin atingerea unor obiective mitice. Chiar și în epoca modernă, călătoria rămâne anevoioasă. Unii pelerini, în special budiștii tibetani, amplifică această călătorie deja dificilă prosternându-se pe toată lungimea drumeției.

„Există sacrificiu, acest lucru contribuie la un sentiment de sfințenie, umilință, îți epuizează egoul”, spune Jeffery D. Long, profesor de religie, filozofie și studii asiatice la Elizabethtown College din Pennsylvania.

Dispăruți după inundațiile din Nepal și Tibet

Amita Amin nu anticipase ultimul său pelerinaj la Kailash. Dar Tejal Patel, mama Aditei Patel, nu făcuse niciodată călătoria și dorea să o facă alături de familie. Acum aproximativ șase luni, cele două femei au început să planifice. Tejal Patel, în vârstă de 64 de ani, a început să meargă la sală.

Un mic grup de alți hinduși locali a decis să li se alăture, pregătindu-se pentru călătorie prin apeluri video. Neelam și Ramesh Sharma, un cuplu din Queens, au început pelerinajul ca parte a pensionării lor. Cei doi, ambii în vârstă de 60 de ani, nu au mai transmis nimic după inundații, a transmis familia lor.

Riscul implicat într-o astfel de călătorie nu a trecut neobservat de pelerini precum Amita Amin. Înainte de fiecare călătorie, spunea fiul ei, ea remarca că ar putea fi ultima.

Cel puțin 903 de decese au fost confirmate în urma inundațiilor catastrofale, iar alte 4.427 de persoane erau dispărute luni. Peste 7.000 de supraviețuitori au fost salvați.

Fiul Amitei Amin vrea să creadă că mama sa este blocată pe partea chineză a graniței, unde podul care leagă China de Nepal a fost distrus, iar liniile de comunicații au fost întrerupte. El speră că grupul va fi găsit în viață.