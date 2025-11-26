Închisoare pe viață pentru femeia care și-a ucis copiii și le-a ascuns ani de zile trupurile în valize

2 minute de citit Publicat la 14:46 26 Noi 2025 Modificat la 14:51 26 Noi 2025

Hakyung Lee, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață FOTO: Profimedia Images

O femeie născută în Coreea de Sud și stabilită în Noua Zeelandă a fost condamnată miercuri la închisoare pe viață pentru uciderea celor doi copii ai ei, ale căror cadavre au fost descoperite în valize aflate într-un depozit abandonat, în urmă cu mai bine de trei ani.

Hakyung Lee a fost condamnată în septembrie, după ce a recunoscut că și-a ucis copiii, în vârstă de opt și șase ani, în 2018, la un an după ce tatăl acestora murise de cancer.

Lee a pledat nevinovată invocând probleme psihice și s-a reprezentat singură în timpul procesului, fiind asistată de doi avocați.

Avocații lui Lee au susținut miercuri că o sentință pe viață ar fi nedreaptă, având în vedere problemele ei de sănătate mintală, însă procurorii au spus că nu există dovezi că Lee ar fi fost tullburată la momentul crimelor, a relatat New Zealand Herald, citată de CNN.

Judecătorul Geoffrey Venning a respins solicitările pentru o pedeapsă mai mică, deși a aprobat tratament obligatoriu într-o unitate psihiatrică de maximă securitate, cu condiția ca Lee să se întoarcă în închisoare odată ce va fi considerată aptă din punct de vedere mintal.

„Știai că acțiunile tale erau moral greșite... poate că nu puteai suporta să ai copiii în preajmă, ca o amintire constantă a vieții tale fericite de altădată”, a spus Venning.

Lee trebuie să execute o perioadă minimă de 17 ani de închisoare fără posibilitatea eliberării condiționate.

Închisoarea pe viață este cea mai aspră pedeapsă posibilă în Noua Zeelandă, care a abolit pedeapsa cu moartea în 1989.

În timpul procesului, instanța a aflat că Lee le-a administrat copiilor o supradoză de medicamente, după care le-a înfășurat trupurile în pungi de plastic și le-a pus în valize.

Rămășițele copiilor au fost descoperite în 2022 de o familie care sorta conținutul unui spațiu de depozitare pe care îl cumpărase la o licitație online.

Poliția din Noua Zeelandă a declanșat o anchetă pentru omor, iar Lee, care se mutase în Coreea de Sud în 2018, a fost extrădată pentru a fi judecată în noiembrie 2022.