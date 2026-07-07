Jaf de un milion de euro la aeroportul Fiumicino de la Roma. Hoţii au plecat cu două cărucioare pline cu valize

Cei doi turişti americani se aflau la coadă la ghișeul de rambursare a taxelor din aeroportul Fiumicino când au fost jefuiţi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de turiști americani de origine arabă, în vârstă de 40 și 42 de ani, a fost jefuit în timp ce se afla la coadă pentru rambursarea taxelor. în aeroportul Fiumicino din Italia. Doi hoţi le-au sustras valizele care conţineau ceasuri de lux, bijuterii cu diamante şi haine de lux, toate bunurile fiind evaluate la aproximativ un milion de euro.

Cei doi turişti americani îşi încheiaseră vacanţa de lux petrecută la Roma şi urmau să se îmbarce în zborul spre Statele Unite. Aceştia stăteau la coadă la ghișeul de rambursare a taxelor din aeroportul Fiumicino, așteptând să prezinte chitanțele pentru rambursarea TVA-ului pentru bunurile achiziționate în timpul vacanţei, dar un moment de neatenţie i-a costat un milion de euro, relatează La Repubblica. Doi hoți s-au aşezat în spatele lor și au furat două cărucioare pline cu valize și genți de firmă, în interiorul cărora turiștii americani de origine arabă aveau bijuterii, ceasuri de lux, haine și accesorii de la Hermès, Gucci și Louis Vuitton, adică o avere de șase cifre care a dispărut într-o fracțiune de secundă.

Cei doi turiști nu au avut de ales decât să depună o plângere la poliția de frontieră. Documentele anchetei oferă detaliile unuia dintre cele mai valoroase jafuri din istoria recentă a aeroportului de la Roma. Autorii nu erau hoți de buzunare oarecare, ci hoți profesioniști.

Primele indicii din ancheta coordonată de parchetul din Civitavecchia i-au condus pe anchetatori pe urmele unui cuplu de romi de origine bosniacă, un bărbat de 21 de ani și o femeie de 20 de ani, care au fost identificați și acuzați de furt calificat. Hoţii bosniaci sunt nomazi şi călătoresc prin toată Italia. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a stabili câte alte furturi au comis în Italia.

Cei doi suspecți, imediat după ce și-au luat bagajele, au părăsit Terminalul 3 al aeroportului și s-au îmbarcat într-o rulotă, îndreptându-se spre nord. Pe drum, s-au oprit lângă Autostrada del Sole pentru a livra o parte din bunurile furate la un gard. Călătoria a continuat apoi spre regiunea Veneto, iar cei doi hoți au fost găsiți de ofițerii de la sediul poliției din Veneția într-un bar de la periferia orașului. Poliția de frontieră, de fapt, i-a identificat pe hoți în câteva ore și a distribuit imediat semnalmentele lor către toate secțiile de poliție din Italia. Ofițerii de patrulare din Veneția au ajuns la fața locului după ce au primit un apel la 112 despre o dispută și i-au găsit pe autorii jafului de la aeroport certându-se cu alţi cetăţeni italieni. Poliția i-a recunoscut și a percheziționat rulota, recuperând doar o parte din bunurile furate, este vorba despre coliere și brățări. Cea mai mare parte a prăzii, însă, dispăruse deja.

Anchetatorii italieni susţin că este posibil ca ceasurile să fi ajuns la Dubai, unde piața neagră a ceasurilor de lux este în plină expansiune. Autorităţile au mai adăugat că doar una dintre valizele dispărute, un troler din piele de crocodil conținea ceasuri și inele cu safire, valora 30.000 de euro. O altă valiză de aceeași valoare conținea rochii Hermès , coliere cu diamante, opt brățări și zeci de parfumuri Dior și Chanel. Din lista obiectelor furate, cel mai ieftin articol a fost o geantă plic marca Bulgari în valoare de 3.000 de euro. De o valoare mult mai mare erau ceasurile pierdute acum pe piața neagră. Printre acestea se numărau ceasuri Rolex Oysters și Audemars Piguets , inclusiv un Cartier cu diamante în valoare de 300.000 de euro. Nu în ultimul rând în valize se găsea şi o sumă semnificativă de dolari în numerar.