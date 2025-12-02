Jaf pe o autostradă din Italia. Hoţii au atacat o dubă blindată cu mitraliere Kalașnikov şi au plecat cu 2 milioane de euro

Operaţiunea a durat doar câteva minute şi a fost planificată până la cel mai mic detaliu. Sursa foto: captura youtube/ StrettoWebTV

O bandă de cel puţin 10 persoane a atacat o dubă blindată pe autostrada A2 din regiunea Reggio Calabria, Italia. Atacul a avut loc într-un tunel de pe autostrada Salerno-Reggio Calabria. Drumul a fost blocat de vehicule în flăcări, nu au fost raportate victime, iar bandiţii au reuşit să plece cu 2 milioane de euro.

Operaţiunea a durat doar câteva minute şi a fost planificată până la cel mai mic detaliu. Un comando de cel puțin 10 persoane, la scurt timp după ora 6:00 dimineața, luni, a comis un jaf. Banda a blocat o dubă blindată aparținând companiei Sicurtransport, folosind bombe, trăgând mai multe gloanțe cu mitraliere Kalașnikov și cu puști încărcate cu alice și împrăștiind cuie pe asfalt pentru a împiedica apropierea altor vehicule, relatează Corriere della Sera.

Cei doi angajaţi ai firmei de transport valori, care au fost scoşi din dubă sub ameninţarea armelor, erau în stare de șoc și au fost transportaţi de urgenţă la spital. Investigațiile inițiale estimează că bandiţii au reuşit să plece cu aproximativ două milioane de euro. Porțiunea de drum afectată a fost închisă pentru investigații timp de mai multe ore.

În decembrie 1997, un comando de bandiți a comis un jaf de un milion de dolari în același loc. O dubă blindată aparținând companiei San Nicola plecase recent de la Poșta Centrală din Reggio Calabria, îndreptându-se spre birourile sale periferice din provincie. Banii erau destinaţi pentru plata pensiilor și a primelor de Crăciun. Banii furați luni aveau aceeaşi destinaţie.

Anchetatorii nu au nicio îndoială că este vorba de o bandă specializată care ar fi comis și alte jafuri în alte părți ale Italiei, în special în zona Foggia. Tehnica este întotdeauna aceeași. Mașinile sunt incendiate pentru a opri vehiculul blindat, se folosesc arme sofisticate pentru a scoate pasagerii din vehiculul blindat și se folosesc explozii pentru a deschide ușile blindate, făcând ineficient orice răspuns din partea paznicilor din interiorul vehiculului blindat.

Printre ipotezele anchetatorilor, ideea că ar fi putut exista un lider câștigă teren și că acțiunile bandiților au fost autorizate de membri ai 'Ndranghetei din Reggio Calabria. Nicio acțiune de o asemenea amploare nu este posibilă în această zonă fără autorizațiile necesare din partea liderilor clanului.