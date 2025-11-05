Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru că a picat examenele la Drept

Din anul 2019, Kim Kardashian urmărește o carieră juridică / Sursa foto: Getty Images

Kim Kardashian a vorbit despre modul în care folosește inteligența artificială în cadrul unui interviu, iar vedeta a declarat că ChatGPT i-a oferit adesea răspunsuri greșite atunci când învăța pentru examenele la Drept.

Din anul 2019, Kim Kardashian urmărește o carieră juridică printr-o rută alternativă disponibilă în statul american California persoanelor care nu au absolvit o facultate de drept.

Prin intermediul acestui program, cei care își doresc o carieră juridică pot deveni avocați fără să urmeze neapărat o facultate de drept acreditată de ABA, printr-un fel de „ucenicie” sub îndrumarea unui avocat sau a unui judecător, notează Gizmodo.

„Mă enervez și țip la el”

În iulie mai, vedeta a obținut diploma de drept și a susținut examenul de barou în iulie, deși încă așteaptă rezultatele.

În videoclipul Vanity Fair de pe YouTube - parte a unei serii în care vedetele răspund la întrebări în timp ce sunt conectate la un detector de minciuni - Kim a fost întrebată de Teyana Taylor dacă inteligența artificială este un „prieten”.

„Nu. Îl folosesc pentru sfaturi juridice”, a spus Kardashian.

„Așa că atunci când am nevoie să știu răspunsul la o întrebare, fac o poză, o scot rapid și o încarc acolo”, a mai adăugat aceasta.

Când Taylor a glumit întrebând dacă trișează, Kardashian a explicat că folosește AI-ul doar pentru a studia pentru examene, dar rezultatele erau adesea greșite.

„Întotdeauna sunt greșite”, a spus ea, serioasă. „M-au făcut să pic examenele de nenumărate ori. Și atunci mă enervez și țip la el: ‘M-ai făcut să pic, de ce ai făcut asta?’”

Kardashian a adăugat că ChatGPT îi „răspunde”: ea îl întreabă cum se simte când îi face să greșească, iar răspunsul AI-ului este mereu același:

„Te învață să ai încredere în propriile instincte. Știai răspunsul tot timpul”, a mai adăugat aceasta.