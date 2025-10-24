Kim Kardashian dezvăluie că a fost diagnosticată cu anevrism cerebral. Ce i-au spus medicii şi care sunt simptomele

Divorţul dintre Kim Kardashian şi Kanye West a fost finalizat în februarie 2021. Sursa foto: Getty Images

Femeia de afaceri şi vedeta americană Kim Kardashian a suferit un anevrism cerebral care, conform spuselor sale, ar fi fost provocat de stresul cauzat de controversatul divorţ din 2022 de rapperul Kanye West, conform unui teaser al noului sezon, al şaptelea, al reality-show-ului său, "The Kardashians", cu premiera pe Hulu, transmit vineri agenţiile EFE şi Reuters, potrivit Agerpres.

Kim Kardashian dezvăluie că a suferit un anevrism

"Este ca un mic anevrism", poate fi auzită declarând femeia de afaceri în vârstă de 45 de ani în timp ce pare să fie supusă unei tomografii computerizate. După ce anevrismul a fost detectat, fosta soţie a lui Kanye West le-a spus membrilor familiei sale.

Sora ei mai mare, Kourtney Kardashian, a reacţionat surprinsă şi a spus: "Wow!". Întrebată ce au spus medicii, Kim a răspuns: "Au zis doar: «Stres»", a relatat publicaţia People.

Fondatoarea brandului SKIMS a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă. În alte secvențe, Kim Kardashian apare în lacrimi, vorbind despre dificultățile întâmpinate la examenul de barou, parte din pregătirea ei în domeniul juridic. Ulterior, vedeta este surprinsă discutând printre lacrimi despre divorțul de rapperul "Ye", tatăl celor patru copii ai săi.

Nu era clar dacă vedeta a prezentat simptome. Agentul, reprezentantul de relaţii publice şi avocatul lui Kardashian nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Un anevrism cerebral este o protuberanţă sau o dilatare (sac) într-un vas de sânge din creier, fiind relativ frecvent şi nefiind întotdeauna necesar tratamentul, notează EFE. Deşi, stresul nu cauzează această boală, el poate influenţa indirect factorii care cresc riscul de a suferi un anevrism.

Simptomele unui anevrism cerebral

Simptomele unui anevrism cerebral depind de mărimea lui și dacă s-a rupt sau nu, dar cel mai adesea apar după ruperea sa. Iar în cazul în care se rupe, apar semne bruște și severe, precum:

durere de cap extrem de puternică („cea mai puternică durere de cap din viață”);

greață, vărsături;

pierderea cunoștinței;

tulburări de vedere, confuzie, rigiditate a gâtului.

Uneori, un anevrism mare (dar nerupt) poate apăsa pe nervii din apropiere și provoca:

dureri de cap persistente,

vedere dublă sau tulburări de vedere,

durere deasupra unui ochi.

La începutul acestui an, Kim Kardashian a depus mărturie în procesul în care membrii unei bande cunoscută drept "hoţii bunici" au fost acuzaţi că i-au furat bijuterii în valoare de milioane de euro, sub ameninţarea armei, în timpul Săptămânii Modei de la Paris din 2016.

Kim Kardashian a susţinut recent că a avut o căsnicie "toxică", de aproape 15 ani, cu Kanye West şi a declarat, de asemenea, că i-a fost greu să identifice primele semne ale căderii psihice prin care trecea soţul ei de atunci.

Într-un interviu acordat podcastului "Call Her Daddy", la 15 octombrie, vedeta a recunoscut că a simţit o presiune foarte mare din partea publicului atunci când a luat decizia de a divorţa.