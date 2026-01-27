La 12 ani după accidentul de schi, Michael Schumacher n-ar mai fi imobilizat în pat și s-ar deplasa în scaun cu rotile

Pilotul Michael Schumacher deține recordul pentru cele mai multe titluri mondiale de Formula 1. Sursa foto: Mark Thompson/Getty Images

Campionul de Formula 1 Michael Schumacher este în continuare îngrijit de soţia sa Corinna, cu ajutorul unei echipe de asistente medicale şi terapeuţi. Însă, potrivit Daily Mail, preluat de Corriere della Sera, sportivul nu ar mai fi imobilizat la pat, ci s-ar afla într-un scaun cu rotile.

După accidentul teribil din data de 29 decembrie 2013 , când a suferit leziuni cerebrale în urma unei căzături la schi lângă Méribel , în Alpii francezi, sănătatea lui Michael Schumacher a fost întotdeauna un mister, iar zvonurile care au apărut în ultimii ani nu au fost niciodată confirmate de familia sa sau de puținii prieteni care îl pot vizita, inclusiv fostul director sportiv al Ferrari, Jean Todt.

Astfel noua dezvăluire făcută de publicaţia „Daily Mail” a ajuns imediat în atenția presei din întreaga lume. Potrivit tabloidului britanic, care citează surse apropiate pilotului, campion mondial de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat, ci se află într-un scaun cu rotile, pe care îl folosește pentru a se deplasa atât la proprietatea sa din Mallorca, cât și la vila sa din Gland, pe malul lacului Geneva.

În ultimii 12 ani, soția sa, Corinna, a continuat să aibă grijă de el, fiind asistată de o echipă de asistente medicale și terapeuți care îl supraveghează 24 de ore pe zi și care costă mii de lire sterline pe săptămână. După cum amintește și ziarul englez, în trecutul recent, unii foști membri ai personalului au încercat să vândă presei imagini cu Schumacher, dar toate încercările s-au încheiat cu condamnări pentru cei direct implicați, în timp ce zvonurile conform cărora campionul german de F1 ar fi fost prezent la nunta fiicei sale, Gina, în 2024 s-au dovedit complet nefondate.

De mult timp se zvonește că Schumacher suferă și de pseudocomă , sau sindromul blocării (o afecțiune în care pacienții sunt conștienți și pe deplin conștienți, dar incapabili să reacționeze dincolo de clipit), însă mai multe surse au reiterat că și această afirmație este inexactă . „Există sentimentul că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui , dar nimeni nu poate ști cu adevărat”, a comentat o sursă pentru Daily Mail.