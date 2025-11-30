La Milano, tinerii au lansat o nouă modă. Ce înseamnă Silent Book Party și cât plătesc pentru asta

Participanţii sosesc la muzeul Poldi Pezzoli de la Milano cu propria carte sau aleg una dintre cele puse la dispoziție la intrare. Sursa foto: captura foto/ https://museopoldipezzoli.it/

Se numește Silent Book Party, iar locația este exclusivistă şi toată lumea este binevenită, atâta timp cât are vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Participanţii sosesc la muzeul Poldi Pezzoli de la Milano cu propria carte sau aleg una dintre cele puse la dispoziție la intrare. Apoi sting telefonul și urcă la etaj pentru a citi timp de o oră sau două în liniște, în magnificele săli ale muzeului.

„A citi în fața unui Botticelli este o experiență neprețuită. Adaugă farmec și plăcere lecturii. E ca și cum muzeul s-ar transforma în casa ta, dar este foarte diferit de a citi în dormitorul tău. Intri într-o dimensiune intimă, dar sacră”, spune Giacomo Piazza, 22 de ani, student la drept care a participat la prima Petrecere a Cărții Silențioase în septembrie anul trecut și este gata să repete experiența pe 10 decembrie, relatează Corriere della Sera.

Născut ca un experiment, primul eveniment a atras imediat peste o sută de tineri de diferite vârste, medii și studii. „Pentru a satisface cererea, va trebui să mărim evenimentele, deoarece capacitatea muzeului nu permite un număr atât de mare de participanți”, reflectă Stefania Rossi, manager de promovare al muzeului Poldi Pezzoli: „A trebuit să închidem înscrierile și eu însămi am fost impresionată de atmosfera de concentrare care m-a lăsat fără cuvinte.”

Petrecerea se desfăşoară începând cu ora 18:00, când muzeul se închide şi cititorii îi înlocuiesc pe vizitatori. Participanţii plătesc un bilet de 13 euro, apoi aleg un scaun pentru a citi și, oricând doresc, pot coborî pentru un aperitiv în grădină sau pot face un tur ghidat al bibliotecii lui Gian Giacomo Poldi Pezzoli. Apoi au posibilitatea de a participa la un concurs literar, unde premiul este o carte, iar la ora 22:00, îşi iau rămas bun de la noii prieteni.

La această serie de evenimente au participat şi invitaţi. În septembrie a fost prezent filosoful Raphael Ebgi, profesor la Universitatea Vita-Salute San Raffaele. Alți doi tineri scriitori vor fi prezenți pe data de 10 decembrie.

Chiar farmecul suplimentar al muzeului i-a sedus pe cei prezenți. „Acasă, este foarte ușor să te lași distras. La muzeu, însă, mediul, oamenii din jurul nostru și atmosfera generală ne-au ajutat să ne dedicăm pe deplin lecturii”, spune Allegra d'Imporzano, 27 de ani, scriitoare și editoare. „Când am ajuns, erau deja tineri absorbiți de lectură și a fost complet natural să alunec în acea atmosferă calmă, învăluitoare. M-am simțit specială: mi-am imaginat că sunt într-o altă viață și o altă epocă. Apoi, la aperitivul din grădină, m-am întâlnit cu vechi prieteni de la universitate. Pe scurt, îl recomand pentru că este o experiență care combină atât de multe aspecte.”

Inițiativa a apărut în sprijinul grupului de tineri Poldi Pezzoli: „De-a lungul anilor, au creat aperitive, tururi ghidate, prezentări de carte, inițiative pentru școli și chiar acest format de lectură, nefolosit până acum într-un muzeu italian”, a declarat managerul muzeului Stefania Rossi.

Chiar și prețul biletului de 13 euro este considerat corect, având în vedere că, reflectă Giacomo Piazza, „vizitezi muzeul, biblioteca alături de alți tineri, bei ceva, socializezi și poți lua acasă cartea pe care ai ales-o la intrare. Cred că este deja suficient, dar mai presus de toate, oportunitatea de a petrece timp cu colegii, făcând activități pe care altfel ar fi dificil de împărtășit, este cu adevărat minunată”.